Rund 20 „Ferienbaustellen“ Sanierungsarbeiten im Sommer: Energiesparen macht Schule

(wS/si) Siegen 13.07.2024 | Mit Beginn der Sommerferien sind in zahlreichen Siegener Schulgebäuden die Handwerker eingezogen: Elektriker, Heizungsmonteure, Techniker oder Dachdecker arbeiten in der unterrichtsfreien Zeit in 15 städtischen Schulen – rund 20 Baumaßnahmen sind es insgesamt.

Im Fokus stehen dabei vor allem besonders die Arbeiten, die besonders laut sind und viel Schmutz verursachen.

Etwa 3,5 Mio. Euro investiert die Stadt für die Umsetzung aller Baumaßnahmen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr vor allem bei den Themen Strom- und Energiesparen sowie einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beim Heizen. Dazu sagt Bürgermeister Steffen Mues: „Diese Baumaßnahmen machen mit rund 1,5 Mio. Euro den größten Kostenpunkt aus. Mit den Sanierungsmaßnahmen senken wir den Energieverbrauch in unseren Schulen und leisten so gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz. Energie zu sparen ist aus ökologischen wie wirtschaftlichen Gründen sinnvoll.“

Zu den größten Baumaßnahmen in dem Bereich gehört die Flachdach-Sanierung an der Montessorischule am Siegener Lindenberg, die am Donnerstag, 11. Juli, begonnen hat. Die Schülerinnen und Schüler können laut aktuellem Bauzeitenplan unter einem modernisierten Schuldach in das neue Schuljahr starten. Dort wird nach Angaben der zuständigen Bauleiterin Marion Busch von der Technischen Gebäudewirtschaft (TGW) unter anderem eine neue Gefälledämmung nach Passivhausstandard eingebaut. Sie sorgt dafür, dass das Regenwasser auf dem Flachdach zügig abfließen kann und so keine Pfützen entstehen.

Ein weiterer Vorteil ist der Wärmeschutz, denn durch die neue Dämmung wird der Wärmeverlust künftig extrem niedrig gehalten und der Energieverbrauch deutlich gesenkt.

Zusätzlich erhält das rund 420 Quadratmeter große Flachdach auch eine neue Dachabdichtung. „Dort wird im Zuge der Sanierung auch eine Photovoltaikanlage errichtet.

Damit setzen wir ein weiteres Zeichen für mehr Klimaneutralität in unserer Stadt.“, sagt Peter Meyer, Leiter der Zentralen Gebäudewirtschaft, über die anstehenden Sanierungsarbeiten. Die noch gut erhaltene Aluabdeckung wird hingegen im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwendet.

Umfangreicher Sanierungsplan der städtischen Gebäudewirtschaft

Die Sanierung des Flachdaches an der Montessorischule ist Teil eines umfangreichen Sanierungsplans der Zentralen Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen: So werden an der Glückaufschule und am Standort Rosterberg (Gesamtschule Am Rosterberg und Peter-Paul-Rubens-Gymnasium) LED-Beleuchtungen eingebaut, um künftig Strom zu sparen. Auch der Austausch der Heizungsanlagen an der Friedrich-Flender-Schule, der Grundschule auf dem Hubenfeld (Standort Gosenbach) und der Birlenbacher Schule zeigt: Es tut sich was in Sachen CO2-Neutralität.

Auf eine angenehmere Lernatmosphäre können sich auch die Schülerinnen und Schüler an der Friedrich-Flender-Schule, der Grundschule auf dem Hubenfeld (Standort Gosenbach) und

der Grundschule Kaan-Marienborn freuen. Dort werden für insgesamt 41.000 Euro Akustikdecken eingebaut. Sie reduzieren den Lärmpegel und sorgen dafür, dass sich die Schülerinnen und Schüler besser konzentrieren können.

In der Mensa der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule weht nach den Sommerferien wortwörtlich ein anderer Wind – sie bekommt eine Lüftungsanlage. Dadurch ist in jedem Fall genügend Frischluft garantiert.

Und schließlich geht es auch weiter mit notwendigen Sanierungsarbeiten etwa bei den Elektroverteilungen, den „Schaltzentralen“, die auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Deshalb werden sie in diesem Jahr gemäß der gesetzlichen Vorgaben in der Turnhalle der Realschule Am Oberen Schloss, der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und dem Schulzentrum Rosterberg (Gesamtschule Am Rosterberg und Peter-Paul-Rubens- Gymnasium) ausgetauscht.



Bürgermeister Steffen Mues freut sich, dass mit dem modernisierten Flachdach an der Montessorischule ein weiteres Zeichen für den Klimaschutz gesetzt wird. V.l.n.r.: Lidia Lipke (Schulleiterin Montessorischule), Marion Busch (Bauleiterin), Bürgermeister Steffen Mues, Daniel Linder (Dachdeckermeister). (Foto: Stadt Siegen)