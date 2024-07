Schwerer Unfall zwischen PKW und Motorrad auf der Birlenbacher Straße in Geisweid

(wS/red) Siegen 08.07.2024 | ERSTMELDUNG | Heute Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße in Geisweid. Die Polizei wurde gegen 14:30 Uhr alarmiert und eilte mit mehreren Streifenwagen zur Unfallstelle. Auch Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr wurden zum Einsatz gerufen.

Eine 59-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Birlenbacher Straße in Richtung Geisweid und wollte nach links in die Hüttenstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der die Birlenbacher Straße in Richtung Birlenbach fuhr. Das Motorrad prallte gegen die Frontscheibe des PKWs und kam auf der Motorhaube des Fahrzeugs zum Liegen.

Der 34-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in ein Krankenhaus transportiert.

Die Birlenbacher Straße ist aktuell (15:40 Uhr) im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Update: Unfallaufnahme: Um die Lage nicht zu verändern oder das Spurenbild zu verfälschen, werden Motorräder nach Unfällen teilweise mit Gurten gesichert.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de