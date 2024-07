Schwerer Verkehrsunfall in Raumland: Sechsjähriger Junge mit E-Scooter nach Kollision mit Wohnmobil ins Krankenhaus geflogen

(wS/red) Bad Berleburg 10.07.2024 | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Fritz-Krämer-Straße in Raumland. Dabei wurde ein Kind schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Kinderklinik geflogen werden. Das Kind hatte zuvor jedoch mehr als leichtsinnig gehandelt, und nur der schnellen Reaktion sowie der umsichtigen Fahrweise eines Wohnmobilfahrers ist es zu verdanken, dass der Unfall nicht noch schlimmere Folgen hatte.

Ein sechsjähriger Junge war laut Angaben der Polizei mit einem E-Scooter in einer Seitenstraße der Fritz-Krämer-Straße unterwegs. E-Scooter dürfen grundsätzlich erst ab 14 Jahren gefahren werden. Das Kind fuhr von der Seitenstraße in die Fritz-Krämer-Straße ein, ohne bremsbereit zu sein oder auf den vorfahrtberechtigten Verkehr von rechts zu achten. Als ein Wohnmobil, das rechts vom Kind auf der Fritz-Krämer-Straße unterwegs war, bereits auf Höhe der Einmündung war, fuhr das Kind unvermittelt auf die Straße und prallte gegen das Wohnmobil. Glücklicherweise war dessen Fahrer nicht schnell unterwegs und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dennoch kam es zur Kollision von E-Scooter und Wohnmobil. Das Kind schlug auf die Straße auf und rutschte über den Asphalt. Die Polizei berichtete vor Ort von großflächigen Schürfwunden. Glücklicherweise geriet das Kind nicht unter das Fahrzeug, der E-Scooter jedoch rutschte mittig unter das Wohnmobil.

Die Insassen des Wohnmobils und weitere Passanten kümmerten sich um das Kind und alarmierten den Rettungsdienst. Der DRK-Rettungsdienst aus Bad Berleburg, der Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ und zwei Polizeistreifen wurden zur Unfallstelle gerufen. Der Junge wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik geflogen. Der E-Scooter wurde von der Polizei sichergestellt.

Fotos: wirSiegen.de

