Sicher radeln: Kostenloser E-Bike-Sicherheitskurs für Senioren

(wS/si) Siegen 15.07.2024 | Senioren in Siegen haben wieder die Möglichkeit, den sicheren Umgang mit dem E-Bike zu erlernen. Ein Sicherheitskurs, den der Seniorenbeauftragte der Stadt Siegen in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Siegerland anbietet, findet am Dienstag, 20. August, von 14.00 bis etwa 17.00 Uhr auf dem Außengelände der Siegerlandhalle (beim rückwärtigen Eingang „H“) statt.

Holger Ippach und das Team der Verkehrswacht informieren umfassend über Verhaltensweisen und Gefahrenstellen im Straßenverkehr. Auch die Ge- und Verbote für Fahrräder und E-Bikes nach der Straßenverkehrsordnung werden erklärt. Praktische Empfehlungen zum Handling des E-Bikes und zur persönlichen Sicherheitsausrüstung ergänzen das Programm des Kurses.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Senioren, die teilnehmen möchten, bringen bitte ihr eigenes E-Bike oder Pedelec sowie einen Fahrradhelm mit. Anmeldungen sind bis zum 2. August 2024 möglich. Interessierte können sich beim Seniorenbeauftragten der Stadt Siegen, Volker Reichmann, telefonisch unter 0271 404-2434 oder per E-Mail an v.reichmann@siegen-stadt.de anmelden.