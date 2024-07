Sicherheitstipps der Polizei: Schutz vor Schockanrufen, falschen Beamten und Krypto-Betrug

(wS/ots) Siegen 17.07.2024 | Am kommenden Mittwoch (24. Juli) gibt es zwischen 10 und 12 Uhr die nächste Bürgersprechstunde der Polizei.

Worum geht es dieses Mal? Zum Einstieg folgendes Szenario: Das Telefon klingelt. Am Ende der anderen Leitung ist eine weinende und offensichtlich total aufgelöste Frau, die sich wie die eigene Tochter anhört. Die Frau schluchzt: „Mama, mir ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ich brauche unbedingt deine Hilfe.“ Anschließend übernimmt ein Mann den Apparat und stellt sich als Polizeibeamter vor.

So beginnen in der Regel die Schockanrufe. Fast täglich melden sich Menschen aus dem Kreisgebiet bei der Polizei und schildern diese Anrufe. Oftmals gelingt es den Angerufenen, rechtzeitig das Gespräch zu beenden. Aber die Täter sind hochprofessionell und bauen einen riesigen Druck auf ihre Opfer auf; dabei nutzen sie die Ängste und Sorgen um die Familienangehörigen skrupellos aus. Und sie gehen immer perfider vor, nutzen Infos aus Sterbeannoncen, echte Daten von Polizeibeamten und vieles mehr.

Bereits im Januar 2022 war die Polizei mit diesem Thema in der Bürgersprechstunde „Bitte folgen – hier antwortet die Polizei“ bei Radio Siegen. Seitdem hat sich leider sehr viel auf Seiten der Betrüger getan.

Um das Ziel, dass keiner mehr auf die Betrüger hereinfällt, näherzukommen, möchte die Polizei am kommenden Mittwoch erneut zu Schockanrufen und zu falschen Polizeibeamten in ihrer Bürgersprechstunde bei Radio Siegen informieren. Ein weiteres Betrugsfeld, was derzeit zu steigenden Fallzahlen und zum Teil zu hohen Schadenssummen führt, ist der Betrug im Bereich Kryptowährung. Ein komplexes Thema, wo die Experten der Polizei im zweiten Teil der Sendung ein paar wichtige Verhaltensregeln aufzeigen möchte.

Neben Pressesprecher Stefan Pusch werden die Opferschutzbeauftragte, Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto, sowie aus der Betrugssachbearbeitung der Kriminalhauptkommissar Uwe Jeschke im Studio Rede und Antwort stehen. Wie immer können für die Bürgersprechstunde Fragen zu diesen Themen im Vorfeld der Sendung eingereicht werden. Dazu können die bekannten „Social-Media-Kanäle“ von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Natürlich kann man auch während der Sendung den Experten seine Fragen stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich alle Beteiligten auf die Sendung sowie viele interessante Fragen und Gespräche.

