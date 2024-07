Sonderkontrollen der Polizei mit verstärkten Kräften in der Innenstadt

(wS/ots) Siegen 22.07.2024 | Am vergangenen Freitag (19. Juli) hat die Siegener Polizei einen Sonderkontrolleinsatz in der Siegener Innenstadt durchgeführt. Dabei wurden sie von der Bereitschaftspolizei unterstützt, so dass mehr als 25 Kräfte im Einsatz waren. Zielrichtung der Aktion war die Bekämpfung der Drogenkriminalität sowie von Gewaltdelikten.

An entsprechenden Schwerpunkten erfolgten zunächst Observationen, bevor dann die Kontrollkräfte auf den Plan traten. Insgesamt 31 Personenkontrollen führten die Beamten durch, davon die Hälfte aufgrund des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem hielten die Einsatzkräfte gezielt Ausschau nach mitgeführten Messern oder Waffen. Zum Einsatzende zog die Polizei ein positives Fazit: „Es konnten weitere Erkenntnisse hinsichtlich verschiedener Personengruppierungen erlangt werden. Es wurde bei keinem der Überprüften ein Messer oder eine Waffe gefunden. Auch bei den Drogenkontrollen führte keiner der Personen eine verbotene Menge an Betäubungsmitteln mit.“

Insgesamt sprachen die Beamten zwei Platzverweise aus. Eine Köperverletzung, die sich im Bereich der Bahnhofstraße gegen 17:55 Uhr ereignete, konnte von den Einsatzkräften in der weiteren Folge unterbunden werden. Dabei soll zunächst ein 41-jähriger Mann vor Ort einen leicht verwirrten Eindruck gemacht haben. Zudem habe er Passanten beleidigt. Ein 18-jähriger junger Mann hatte ihn daraufhin zur Rechenschaft ziehen wollen und ihn geschlagen. Auf den Vorhalt, warum der 18-Jährige nicht einen der Polizeibeamten angesprochen hätte, damit diese sich um die Angelegenheit kümmern können, reagierte der Heranwachsende uneinsichtig. Neben einem Platzverweis erhielt er eine entsprechende Strafanzeige. Der 41-Jährige war leicht verletzt. Eine Personenkontrolle ergab, dass eine Fahndungsanfrage zu seiner Person bestand. Diesbezüglich fertigten die Beamten einen Bericht. Mit einer entsprechenden Ermahnung, die Beleidigungen zu unterlassen, konnte der 41-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Auch in den folgenden Wochen wird die Polizei gerade zu den einsatzrelevanten Zeiten die Präsenz in der Innenstadt verstärkt fortsetzen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier