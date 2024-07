Spendenübergaben in „Buffalo Bühl“

(wS/red ) Freudenberg 19.07.2024 | Der Verein Tonkifreunde Bühl blickt trotz der sommerlichen Temperaturen gerne auf den am ersten Advent des letzten Jahres veranstalteten Weihnachtsmarkt zurück, denn die bereits aus den Vorjahren bekannte „Wild-West-Weihnacht“ war wieder einmal ein voller Erfolg.

„Wir freuen uns sehr über die vielen fleißigen Helfer und tatkräftigen Standbetreiber“, betont Michael Kolb, erster Vorsitzender des Vereins. Denn ohne die ehrenamtliche Arbeit seiner Vereinsmitglieder wäre keine Spendenübergabe möglich gewesen. „Die Kinder können Brandzeichen brennen und zusehen wie kleine Lassos für sie gedreht werden“, so Simone Kolb, „dabei ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder nichts dafür zahlen müssen, damit jedes Kind ein Andenken mit nach Hause nehmen kann“. So sind dann, wie bereits in den Jahren zuvor, die Eltern der kleinen Besucher gefragt, da der Erlös aus dem vom Verein betriebenen Glühwein- und weiteren Getränkeverkauf komplett gespendet wird.

In diesem Jahr konnten sich die AWO KiTa Lindenberg, deren kleine Besucher den Schmuck für den großen Weihnachtsbaum am Hof gebastelt hatten, und der Verein Fellbegegnung e.V. aus Wilnsdorf über eine Spende von jeweils 500,- Euro freuen.

Heike Hengstenberg als Einrichtungsleitung der AWO KiTa Lindenberg freute sich riesig über den großen Scheck, denn die gespendete Summe wird dort für eine neue Ausstattung im Bewegungsraum verwendet werden.

Für den Verein Fellbegegnung e.V. durfte Vorstandsmitglied Corinna Georg den Scheck entgegennehmen und freute sich mindestens genau so sehr, denn nach einem Wasserschaden auf dem Gelände in Wilnsdorf wird dort jeder Euro gebraucht.

Die Tonkifreunde Bühl freuen sich mit den Beschenkten und danken an dieser Stelle auch allen Besucherinnen und Besuchern der Wild-West-Weihnacht für ihren Besuch und die rundum gute Stimmung.

Foto: Privat

