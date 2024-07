Tagesstruktur Lindenberg erhält zwei neue Hochbeete

(wS/we) Siegen 05.07.2024 | Die Stadt Siegen feiert 2024 ihr 800-jähriges Jubiläum und ganz Siegen-Wittgenstein feiert mit!

Westenergie verlost im Rahmen des Stadtjubiläums 80 Preise an Vereine, Institutionen und Einrichtungen. Im Frühjahr konnten 25 Hochbeetsets von Kindergärten, Schulen und Einrichtungen gewonnen werden. Ein Sieger war die Tagesstruktur (LT 24) des Ambulant Betreuten Wohnens der Diakonie Soziale Dienste gGmbH Siegen, die ihr Angebot Tagesstruktur Lindenberg mit zwei Hochbeeten ergänzen darf.

Bei der Tagesstruktur der Diakonie handelt es sich um eine Eingliederungshilfe, die entsprechend den Vorlieben und Fähigkeiten einen Wochenstrukturplan für ihre Klienten erstellen. Im Kleingartenverein „Am Katzenplätzchen“ auf dem Siegener Lindenberg, hat die Einrichtung einen Schrebergarten angemietet, die für die Tagesstruktur genutzt wird. Hier sollen Suchterkrankte, Menschen mit Depressionen und allgemein Personen, die Unterstützung und Struktur im Alltag benötigen, eine Anlaufstelle finden.

Dabei wird versucht, so oft es geht im Garten zu sein. „Mit den neuen Hochbeeten möchten wir den Klienten ein neues Hobby näherbringen. Viele von Ihnen haben das Gärtnern schon zu ihrer neuen Leidenschaft gemacht. Diese Leidenschaft nehmen sie mit und führen sie weiter. So ist auch nach unserer Betreuung eine Struktur im Alltag gewährleistet“, berichtete Johannes Hegel, Einrichtungsleiter des Ambulant Betreuten Wohnens und der Tagesstruktur.

Neben der körperlichen Bewegung im Garten gibt es auch noch weitere Vorteile, die durch den Gewinn der Hochbeete erzielt werden. „Es ist schön zu sehen, dass die Hochbeete hier auf zweierlei Weise gesundheitsfördernd genutzt werden. So sind sie auf einer Seite dafür gedacht, den Menschen gesunde Ernährung näherzubringen. Auf der anderen Seite wird auch eine Möglichkeit der Gemeinschaft geboten, in dem sie zusammen ernten und die Lebensmittel zubereiten. Ich bin meinem Arbeitgeber Westenergie sehr dankbar, dass er über die Initiative Westenergie aktiv vor Ort solche Projekte ermöglicht und finanziell unterstützt“, sagt Hannah Porr, Projektpatin der Hochbeete am Lindenberg.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz realisiert werden.

Projektpatin Hannah Porr (l.) mit Johannes Hegel (mittig) und Klienten der Tagesstruktur.

(Foto: Westenergie/Victoria Baumann)