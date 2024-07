Thema: Una Noche Argentina – Eine Argentinische Nacht

(wS/tks) Bad Laasphe 24.07.2024 | Mit dem Ensemble „Milonga Sentimental“ – Eine musikalische Reise für Ohren und Seele!

Am Donnerstag, den 29. August 2024 um 19:30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Laasphe.

Während der Tango argentino ein Ausdruck der Melancholie, der Trauer und des unbändigen Stolzes des Argentiniers ist, drückt die Milonga Freude aus, ist Lust am Leben und vor allem an der Musik.

Das Ensemble „Milonga Sentimental“ entführt Sie in die leidenschaftliche, klangvolle und rhythmische Welt des Tango argentino. Es besteht aus drei virtuosen Musikern und wird begleitet von der unvergleichlichen Stimme von Marlena Grandoni. Gegründet wurde es in 2004 von dem Akkordeonisten und Komponisten Andres Grandoni.

Heute geben sie Konzerte in Deutschland, u.a. in der Philharmonie Berlin, in Österreich, Frankreich und der Schweiz.

Eintritt: 17,00 € im Vorverkauf, 20,00 € an der Abendkasse.

Tickets erhältlich bei der TKS Bad Laasphe GmbH, Wilhelmsplatz 3, 57334 Bad Laasphe, Tel. 02752 – 898

Foto: M. Grandoni & Ensemble