(wS/Red) Ferndorf 12.07.2024 | Gemeinsame Zukunft: TuS Ferndorf und ifm/pmd verlängern Partnerschaft

Bis zum Start der neuen Handballsaison dauert es zwar noch etwas, aber der TuS Ferndorf stellt schon jetzt die Weichen für die nächste Spielzeit – auch neben dem Feld. Der Handball-Zweitligist hat seine Partnerschaft mit der ifm/pmd Firmengruppe um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren langjährigen Partnern ifm und pmd in eine gemeinsame Zukunft gehen. Die ifm und pmd sind starke Unternehmen in der hiesigen Region und auch weit darüber hinaus und passen daher auch mit ihren Werten erstklassig zum heimischen Handball und zum TuS Ferndorf“, freut sich der Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH, Dirk Stenger, über die weitere Zusammenarbeit.

Die ifm/pmd Gruppe unterstützt die Handballer des TuS Ferndorf schon seit Jahren und ist als Trikotsponsor eine wichtige Komponente, damit auch in Zukunft Spitzenhandball in unserer Region zu sehen sein wird. „Die Partnerschaft mit dem TuS Ferndorf ist für uns eine Herzensangelegenheit. Jeder, der schon mal in der Sporthalle Stählerwiese war, kennt die einzigartige Stimmung und die hervorragende Atmosphäre, die die Ferndorfer Handballer dort erzeugen.

Für uns ist es selbstverständlich, nach dem unglücklichen Abstieg vor 2 Jahren nun auch wieder in der zweiten Bundesliga an der Seite der Ferndorfer zu bleiben, um hochklassigen Handball dauerhaft in der Region etablieren zu können“, so der ifm/pmd Geschäftsführer Prof. Dr. Bernd Buxbaum zum Engagement der Unternehmensgruppe.

Bericht: Peter Trojak/Verein

Foto: Verein

