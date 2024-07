Ü-70-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein gewinnt Turnier im Rahmen der EURO2024 in Düsseldorf

(wS/hbf) Siegen – Düsseldorf 02.07.2024 | Die Ü-70-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein erhielt eine Einladung vom Fußballverband Niederrhein e.V. zu Ü-70-Spielen im Rahmen der EURO2024 in der Fan Zone Düsseldorf. Mit den Ü-70-

Spielen wurden die Fußballaktivitäten in der Fan Zone eingeleitet.

Der Präsident des Fußballverbandes Niederrheins Peter Frymuth begrüßte die Ü-70-Teams Kreisauswahl Düsseldorf, FC GW Lankern, Kreisauswahl Olpe und Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein und eröffneten das Turnier bei sommerlichen Temperaturen auf dem temporär aufgebauten 30x20m großen Kunstrasen auf dem Burgplatz in Düsseldorf.

Als Spielmodus wurde „Jeder gegen Jeden“ bei einer Spieldauer von 12 Minuten festgelegt.

Im ersten Spiel des Teams aus Siegen-Wittgenstein gegen die Kreisauswahl Düsseldorf zeigte sich eine spielerische Überlegenheit. Die SI-WI-Veteranen erspielten sich einige Torchancen. Leider führte keine einzige der Tormöglichkeiten

zu einem Treffer, so dass das Spiel mit einem 0:0 endete.

Auch im zweiten Spiel gegen den FC GW Lankern bestimmten die SI-WI-Spieler dieSpielgeschehnisse. Noch stärker als im ersten Spiel wurden Torchancen erspielt.

Aber auch in diesem Spiel offenbarten sich Schwächen im Abschluss. Zahlreiche Torschüsse wurden vom gegnerischen Torwart erfolgreich abgewehrt. Mit einem 0:0 Unentschieden mussten sich abermals die Kicker aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein zufriedengeben.

Vor dem letzten Spiel der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein gegen die Kreisauswahl Olpe war der Tabellenstand so, dass der FC GW Lankern mit 5 Punkten und einem Torverhältnis von 4:1 vor der Kreisauswahl Olpe mit 4 Punkten und einem Torverhältnis von 3:1 führte, während die heimischen Kicker mit 2 Punkten und einem Torverhältnis von 0.0 auf Platz drei lag.

Schon nach den ersten zwei Spielen mischten sich schwedische Fußballfreunde unter die Ü-70-Spieler der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein und tauschten mit ihnen Informationen zur laufenden Europameisterschaft aus. Auch wollten sie

wissen, wie man mit 70 Jahren noch Fußballspielen kann.

Im letzten Spiel unterstützten die schwedischen Fußballfreunde das Team aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein lautstark und feuerten dieses Team an.

Mit der schwedischen Fanunterstützung und einer taktischen Änderung starteten die Ü-70-Spieler aus dem SI-WI-Land das nächste Spiel gegen die Kreisauswahl Olpe.

Schon nach wenigen Minuten war es Wolfgang Freund (TSV Siegen) der zur 1:0 Führung einen Angriff abschloss. Hans-Georg Schmidt (TuS Eisern) erhöhte kurz danach auf 2:0. Das 3:0 durch Klaus-Detlef Hoss (TSV Siegen) aus spitzem Winkel

erhöhte die Chance auf den Turniersieg. Erst mit dem 4:0 durch Hans-Georg Schmidt endete der erfolgreiche Sturmlauf der Veteranen aus dem Kreis Siegen- Wittgenstein. In den wenigen verbleibenden Spielminuten hielten die Spieler den Ball bis zum Schlusspfiff in den eigenen Reihen und sicherten somit den 4:0-Sieg. Mit dem Abpfiff bejubelten die SI-WI-Veteranen mit ihren schwedischen Fans den Turniersieg.

FVN-Präsident Peter Frymuth nahm die Siegerehrung in der Fan Zone auf dem Burgplatz vor und übergab den Siegerpokal an Kapitän der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein Wolfgang Freund.

Im Anschluss wurde der Turniersieg mit den schwedischen Fans ausgiebig gefeiert und die Feier fand ihren Höhepunkt beim Altbiertrinken in der Düsseldorfer Altstadt.