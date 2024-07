Unfall in Weidenau: Streifenwagen der Polizei auf Einsatzfahrt mit Volvo kollidiert

(wS/red) Siegen 13.07.2024 | Erstmeldung | Am Samstagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr in der Nähe der HTS-Abfahrt in Weidenau zu einem schweren Unfall. Ein Polizeiwagen, der auf einer Einsatzfahrt war, stieß mit einem Volvo zusammen.

Der Unfall passierte, als ein 44-jähriger Volvo-Fahrer von der Samuel-Frank-Straße kommend die Weidenauer Straße überqueren und auf den HTS-Zubringer auffahren wollte. Zeugen zufolge zeigte die Ampel für den Volvo-Fahrer grünes Licht. Gleichzeitig war das Polizeiauto auf einer Einsatzfahrt auf der Weideneuer Straße von Weidenau in Richtung Siegen unterwegs, als es seitlich von dem Volvo erfasst wurde.

Glücklicherweise blieben die beiden Polizeikräfte im Streifenwagen unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Volvo-Fahrer musste an der Unfallstelle von einem Rettungsdienst behandelt werden und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Zufahrt zur HTS (Sieghütte) musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Weitere Infos zu dem Unfall folgen..

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

