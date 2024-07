Ungewöhnlicher Unfall auf der Weidenauer Straße: Opel Meriva durchbricht Schaufenster

(wS/red) Siegen 07.07.2024 | Am frühen Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Weidenauer Straße ein ungewöhnlicher Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Ein Opel Meriva, der von Geisweid kommend in Richtung Weidenau unterwegs war, war nach ersten Informationen vor Ort in eine Kollision mit einem weiteren PKW verwickelt. Durch die Kollision verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches daraufhin nach rechts von der Straße abkam, in ein Schaufenster fuhr und die Glasfront der Firma Matratzen Concord durchbrach. Der PKW kam schließlich im Inneren des Geschäfts zum Stehen.

Glasscheiben zerbarsten und verteilten sich im ganzen Laden. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen geordert, das die etwas ungewöhnliche Bergung professionell durchführte. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste eine Spur der Weidenauer Straße gesperrt werden.

Die Polizei informierte die Inhaber des Gebäudes, und auch Mitarbeiter des Matratzen-Spezialisten trafen an der Einsatzstelle ein. Der von uns geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

