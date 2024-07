Verkehrsunfall an der Kreuzung Kleins Ecke: Zwei Personen leicht verletzt

(wS/red) Siegen, 18.07.2024 | Am Donnerstagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kleins Ecke in Siegen. Eine Opel Corsa-Fahrerin, die die Koblenzerstraße von Kochs Ecke in Richtung Siegerlandhalle befuhr, wollte nach links in die Leibachstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Dacia, der von einem Mann gesteuert wurde.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Fotos: wirSiegen.de

