Vielfalt des Ehrenamts: Erfolgreiche 2. Siegener Ehrenamtsmesse in Siegen-Weidenau

(wS/red) Siegen 13.07.2024 | Heute fand rund um den Bismarckplatz in Weidenau die 2. Ehrenamtsmesse statt. Überdurchschnittlich viele Menschen in Siegen engagieren sich in Vereinen und Initiativen. Sie halten die Stadtgesellschaft und Dorfgemeinschaften zusammen, knüpfen ein enges soziales, politisches und ökologisches Netz und bereichern das kulturelle, sportliche und religiöse Leben.

Querschnitt des Siegener Ehrenamtes

Zahlreiche Vereine boten ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Die Freiwillige Feuerwehr war mit verschiedenen Fahrzeugen vor Ort, die DLRG-Wasserrettung und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellten sich mit mehreren Ständen vor. Besonders beliebt bei den Kindern waren die lebensgroßen Teddybären der DRK-Teddyklinik. Nostalgie kam bei der Ausstellung der „Historischen Feuerwehrgruppe Siegen“ auf, die Feuerwehrausrüstung aus vergangenen Jahrzehnten zeigte.

Für kulinarische Höhepunkte sorgte unter anderem der Verein Stelle Chiare e.V. Olivia und Salvatore Todaro boten italienische Spezialitäten aus ihrem liebevoll dekorierten Kleinwagen APE an. Der Verein, der sich seit 2010 für die Pflege der italienischen Kultur und Sprache in Siegen einsetzt, bot den Besuchern einen Einblick in die italienische Lebensart.

Ein weiteres Highlight war das Rikscha-Fahren, angeboten vom Verein „ALTERAktiv Siegen – Wittgenstein e.V.“ Auch für die kleinen Besucher gab es zahlreiche Attraktionen, z.B. Hüpfburgen, die unter anderem von der Firma Münch Werbetechnik bereitgestellt wurden

Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Notfallseelsorge und der DLRG war auch die Polizei mit einem Stand vor Ort, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Siegens Bürgermeister Steffen Mues sprach: „Das Ehrenamt ist die Stütze der Gesellschaft. Alle, die hier heute hier sind, vereint ja auch eines: Es macht Spaß und es macht ihnen Freude, Menschen zu helfen. Die Leute sind gewillt, sich zu engagieren, besonders im Siegerland ist das Ehrenamt nicht anonym, man kennt sich, man kann sich austauschen. Ich bin froh, in einer Stadt wie Siegen Bürgermeister zu sein. Ich bin sehr zufrieden“ und er lobte alle Ehrenamtler/innen.

Die Ehrenamtsmesse zeigte eindrucksvoll, wie wichtig das Ehrenamt für die Stadt Siegen ist und wie sehr es die Gemeinschaft stärkt. Siegenerinnen und Siegener helfen, wann und wo immer sie gebraucht werden, sei es in Krisenzeiten oder im Alltag. Diese Veranstaltung würdigte die vielen ehrenamtlichen Helfer und ihre unermüdliche Arbeit für das Gemeinwohl.

Auch das Wetter spielte mit: Bei Sonnenschein und ein paar Wolken genossen die Besucher den Tag. Allerdings hätten die Besucherzahlen etwas höher ausfallen können.

Olivia und Salvatore Todaro vom Verein Stelle Chiare e.V.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

