Von Siegen zur Siegerlandhütte in 8 Tagen: Erfolgreicher Abschluss der Tour 800 des ADFC Siegen Wittgenstein

(wS/ad) Siegen 08.07.2024 | Die Jubiläumstour des ADFC Siegens anlässlich der 800-Jahrfeier der Stadt Siegen wurde wie geplant durchgeführt.

Die insgesamt acht Teilnehmer (im wesentlichen Mitglieder des ADFC und des DAV), waren am Donnerstag dem 20. Juni in Siegen vom Scheinerplatz gestartet und erreichten ohne Probleme am Freitag dem 28. Juni Sölden.

Von dort aus ging es am Samstag auf die Siegerlandhütte, zuerst mit dem Fahrrad bis zu Fiegels Gasthof, anschließend zu Fuß über die noch gut schneebedeckten Hänge zur Siegerlandhütte. Am Sonntag war die Rückkehr nach Siegen mit der Bahn.

Insgesamt wurden in 8 Fahrradtagen und einem Ruhetag 850km und einschließlich des Hüttananstiegs über 7300 Höhenmeter zurückgelegt, größtenteils auf Radwegen.

Es ist geplant, eine vergleichbare Tour mit anderem Ziel auch nächstes Jahr wieder anzubieten.

Foto & Bericht: Holger Poggel/Jens Kremer Vorsitzende des ADFC Siegen-Wittgenstein e.V.