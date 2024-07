Zeugenaufruf: Kripo sucht Hinweise zu mutmaßlicher Messerattacke in Bad Berleburg – Verletzung möglicherweise durch Stichwaffe verursacht

(wS/ots) Bad Berleburg 29.07.2024 | In Bad Berleburg hat es am vergangenen Donnerstag (25.07.2024) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Poststraße gegeben.

Die beiden syrischen Staatsangehörigen waren gegen kurz nach 20 Uhr im Bereich des Stadtparks in Streit geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt ein 34-Jähriger eine Verletzung, die möglicherweise durch eine Stichwaffe verursacht wurde. Mehrere Zeugen beobachteten den Streit und trennten die beiden Kontrahenten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach den Zeugen, die vor Ort eingeschritten sind.

Insbesondere bittet die Kripo um Hinweise zu einer möglichen Tatwaffe unter der 02751/909-0.

