Ampelausfall Hauptkreuzung Kreuztal – Polizei ist vor Ort

(wS/red) Kreuztal 13.08.2024 | Am Dienstagnachmittag kam es in Kreuztal zu einem Ausfall mehrerer Ampelanlagen, was zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Betroffen war die Hauptkreuzung an der Hagener Straße / Marburger Straße sowie die Ampelanlagen zur und von der Hüttentalstraße (HTS). Darüber hinaus fiel auch die Ampelanlage an der Baustelle in Kredenbach auf der B508 aus. Die Polizei ist vor Ort, um den Verkehr zu regeln und für Sicherheit zu sorgen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in diesen Bereichen besonders aufmerksam zu fahren und den Anweisungen der Polizei zu folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

