DAV Siegerland überzeugt bei Wettkämpfen: Erfolgreiches Wochenende für Kletterteam

(wS/dav) Siegen 25.08.2024 | Das Kletterteam des DAV Siegerland hat am vergangenen Wochenende erneut seine Stärke unter Beweis gestellt. Bei den Westdeutschen Meisterschaften im Speedklettern in Kaiserslautern sowie dem dritten KidsCup-Wettkampf in Wuppertal konnten die Athletinnen und Athleten des Siegerländer Vereins hervorragende Platzierungen erzielen.

Erfolgreicher KidsCup in Wuppertal

In Wuppertal fand der dritte von insgesamt vier KidsCup-Wettkämpfen dieser Saison statt. In den Altersklassen U10, U12 und U14 traten die jungen Kletterer in den Disziplinen Seilklettern, Bouldern und Speedklettern gegen die Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen an.

Besonders erfolgreich war Moritz Varnhorn, der in der Altersklasse U14 seinen dritten Sieg in Folge einfuhr. Mit diesem Erfolg ist ihm der erste Platz in der diesjährigen Gesamtwertung, die eine Streichwertung umfasst, bereits sicher. Seine Schwester Charlotte Varnhorn konnte in der U12 mit einem zweiten Platz ihr bisher bestes Ergebnis in dieser Saison erreichen. Für sie wird der letzte Wettkampf in vier Wochen entscheidend sein, da sie noch um den ersten Platz in der Gesamtwertung kämpft.

Auch Karl Wunderlich setzte in der Altersklasse U10 ein und belegte den zweiten Platz. Damit hat er die Chance, im letzten Wettkampf in Wesseling den Gesamtsieg zu erringen, entweder allein oder gemeinsam mit Pavlo Ochenash aus Brühl.

Weitere Platzierungen des Siegerländer Teams:

– Liz Reitmeier: 13. Platz (U10)

– Matteo Neus: 11. Platz (U10)

– Frieda Schrage: 16. Platz (U12)

– Mariella Achenbach: 8. Platz (U12)

– Henner Jüngst: 9. Platz (U12)

Podiumsplätze bei den Westdeutschen Meisterschaften im Speedklettern

Parallel zum KidsCup in Wuppertal gingen zwei Athletinnen des DAV Siegerland bei den Westdeutschen Meisterschaften im Speedklettern in Kaiserslautern an den Start. Mona Schmidt aus Netphen zeigte eine beeindruckende Leistung und erreichte bei den Damen das Finale. Mit einer Zeit von 8,750 Sekunden sicherte sie sich den zweiten Platz, knapp geschlagen von Sofiia Tulchynska aus Dortmund.

In der weiblichen Jugend B konnte sich Enya Joy Steiner nach einer guten Qualifikation für das Halbfinale qualifizieren. Zwar verpasste sie den Einzug ins Finale, doch im kleinen Finale um Platz 3 setzte sie sich gegen Ruth Meyer aus Trier durch und beendete den Wettkampf mit einem starken dritten Platz.

Blick auf die kommenden Wettkämpfe

Für das Kletterteam des DAV Siegerland geht es in den kommenden Wochen sportlich weiter. Bereits am nächsten Wochenende stehen die offenen Landesmeisterschaften NRW im Lead-Klettern in Frechen an. Eine Woche später folgen die offenen Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz in Frankenthal, wo die Siegerländer Kletterinnen und Kletterer erneut ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Mit den jüngsten Erfolgen im Rücken blickt das Team des DAV Siegerland zuversichtlich auf die bevorstehenden Herausforderungen.

Fotos: DAV Siegerland