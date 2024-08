E-Bikes aus Geschäft entwendet – Täter flüchtig – Hubschrauber im Einsatz

(wS/ots) Siegen 16.08.2024 | Ein Fahrradgeschäft an der Eiserfelder Straße in Siegen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16.08.2024) erneut zum Ziel von Einbrechern geworden.

Gegen 3 Uhr verschafften sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie insgesamt fünf E-Bikes und flüchteten. Eines der Räder konnte im Umfeld auf einem Radweg aufgefunden werden. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich, bei der auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 0271/7099-0 zu melden.

