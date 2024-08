Einsatzserie in Siegen-Weidenau: Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

(wS/red) Siegen 10.08.2024 | Am Freitagabend, den 9. August 2024, kam es gegen 22:40 Uhr zu einer Reihe von Bränden, die Polizei und Feuerwehr in Siegen in Atem hielten. Der erste Einsatz ereignete sich auf einem Firmengelände in der Straße „In der Herrenwiese“, direkt neben der Feuer- und Rettungswache Siegen. Dank der unmittelbaren Nähe konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und setzte dabei unter anderem zwei Drehleitern ein.

Noch während dieses Einsatzes rauschten mehrere Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn vorbei. Nur wenige hundert Meter weiter kam es zu einem weiteren Brand. Dort stand ein Motorroller in hellen Flammen, die auch auf zwei daneben geparkte PKW übergriffen und diese beschädigten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, dennoch brannte der Motorroller vollständig aus, und es entstand erheblicher Sachschaden an den beiden PKW.

Die Polizei ermittelte vor Ort wegen Brandstiftung und erhielt bereits durch Zeugen eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters. Die Serie setzte sich gegen 00:20 Uhr am frühen Samstagmorgen fort, als im „Sieghütter Hauptweg“ der Inhalt eines Mülleimers in Brand gesetzt wurde. Auch hier musste die Feuerwehr eingreifen und das Feuer löschen.

Im weiteren Verlauf der Nacht konnte die Polizei in der Nähe der Brandorte einen Mann festnehmen. Die genauen Ermittlungen sind im Gange. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch ist der entstandene Sachschaden beträchtlich.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!