Förderkreis Kirchenmusik stellt neues Halbjahresprogramm vor

(wS/kk) Siegen 22.08.2024 | „Es wird ein interessanter Herbst.“ Das sagt Georg Krämer, der Vorsitzende des Förderkreises Kirchenmusik in St. Joseph, Weidenau bei der Vorstellung des Programms für das zweite Halbjahr 2024.

„Wir starten gleich mit einem echten Schmankerl für Liebhaber der Orgelmusik. „Denn am 14.09.24 spielt um 19:00 Uhr der emeritierte Berliner Professor für Orgelimprovisation und weltgefragte Organist Wolfgang Seifen an unserer Orgel in St. Joseph ein reines Improvisationskonzert in ganz unterschiedlichen Stilen.“ ergänzt Helga Maria Lange, die Dekanatskirchmusikerin des Pastoralen Raumes Siegen- Freudenberg.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Gastspiel des Kölner Ensembles Sentempa am Sonntag, den 17.11. um 17:00 Uhr in der St. Josephskirche. Unter dem Titel „Befreit?! Eine Art Requiem“ vereint das Ensemble in eigenen Arrangements für vier Gesangsstimmen, Violine, Cello und Orgel Musik von Mozart bis Jenkins und lässt so ein gänzlich neues, performatives Requiem entstehen.

Georg Krämer berichtet auch über die Arbeit des Kammerchors Weidenau. Dieser probt nach den Sommerferien für den Diözesantag der Kirchenchöre am 21. September in Paderborn. Erm wird dort mit der Messe in D-Dur von Antonín Dvořák und Teilen aus dem Magnificat von Kim André Arnesen unter Leitung von Helga Maria Lange konzertieren.

Außerdem beteiligt sich der Kammerchor Weidenau an dem großen Gemeinschaftskonzert am Montag, den 16.12. zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt und dem 80. Jahrestag der Bombardierung Siegens in der Siegerlandhalle mit Werken von W. A. Mozart, J. Brahms und A. Dvořák.

Noch einen weiteren Höhepunkt versprechen die Verantwortlichen für den 27.12.24. Um 18:00Uhr sind wieder alle eingeladen, gemeinsam mit dem Kammerchor Weidenau und der Gruppe Neues Geistliches Lied (NGL) alte und neue, bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder zu singen und zu hören. Wie jedes Jahr wird das ein Benefizkonzert.

Neben diesen Konzerten wird es auch die gewohnten monatlichen Matinéen jeweils sonntags um 10:45 in der Kirche St. Joseph geben. Besonders herauszuheben ist die Matinée am 08.09.

Da wird zur Feier des 14. „Deutschen Orgeltags“ Wilfried Gerds aus Dortmund anreisen und gemeinsam mit Helga Maria Lange 4-händig und 4-füßig die Mebold-Orgel bespielen.

„Das ist aber noch nicht alles, was sich an Kirchenmusik bei uns im Pastoralen Raum ereignen wird.“ Darauf weist der leitende Pfarrer des Pastoralen Raumes Siegen-Freudenberg Karl-Hans Köhle hin. So wird am 24.11.24 die Mädchenkantorei des Paderborner Domes in der St. Michaelskirche zu Gast sein. „Darauf freuen wir uns schon sehr“.

Das gesamte Programm ist auf der Website http://www.kammerchor-weidenau.de zu finden.