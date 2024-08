Geistliche Chormusik der Spätromantik – Chorprojekt lädt zur Mitwirkung ein

(wS/cp) Siegen 16.08.2024 | Ein besonderes Chorprojekt startet mit einem Informationsabend am Montag, 09. September um 18:15 Uhr im Pfarrheim der Katholischen Kirche St. Joseph in 57555 Brachbach (Kirchstr. 11/Am Bähnchen 5): Es geht um „Geistliche Chormusik der Spätromantik“. Unter diesem Oberbegriff verbergen sich 2 Schätze der sakralen Musik: Josef Gabriel Rheinberger´s (1839-1901) phänomenales „Abendlied“ als 6-stimmiger a-capella- Chor steht genauso auf dem Programm wie die wunderschöne „Missa in honorem Sanctae Caecilae“ für 4-stimmigen Gemischten Chor, Soli und Orgel von Josef Gruber (1855-1933).

Die Aufführung der Werke soll in einem festlichen Gottesdienst mit dem Kirchenchor „Cäcilia“ Brachbach als Veranstalter des Projekts am Sonntag, 24.11.2024 um 11:000 Uhr in der St.-Josef-Kirche in Brachbach stattfinden. Anschließend ist ein gemeinsamer Ausklang bei Essen und Getränken geplant. Proben für das Projekt sind immer montags, 18:15 Uhr.

Die musikalische Leitung hat Matthias Merzhäuser, seit über 10 Jahren Chorleiter in Brachbach. „Erst im April hatten wir hier – anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Chores eine phantastische Aufführung u.a. von Haydn´s `Missa Brevis` mit einem stattlichen Projektchor. Diese Begeisterung und den Schwung wollen wir mitnehmen und bieten daher ein weiteres Projekt mit toller und anspruchsvoller Kirchenmusik an“ sagt Merzhäuser.