Heiße Duelle auf der glühenden roten Asche – Florian Schulz erster Finalist bei den Herren A – Mammutprogramm für die Helfer des TV Altenseelbach

(wS/tw) Neunkirchen 16.08.2024 | Man mag es kaum glauben, aber die ersten sieben von neun Spieltagen der mit 1000 Euro Preisgeld dotierten 16. Altenseelbach Open sind schon vorüber. Mit 142 Meldungen und 162 Spieler und Spielerinnen kann Turnierdirektor Thorsten Seiler absolute Rekordwerte vermelden, das Traditionsturnier an der Seelbach wird in Spielerkreisen immer beliebter. Doch die Akteure und Akteurinnen müssen sich in diesen Tagen nicht nur mit ihrem jeweiligen Gegenüber auseinandersetzen, sondern müssen bei hochsommerlicher Hitze versuchen, kühlen Kopf zu bewahren, um als Sieger oder Siegerin den Court zu verlassen.

Bisher bestens gelungen ist das in der Herren A-Konkurrenz dem an Nummer zwei gesetzten Florian Schulz (LK 5, TV Eiserfeld), der am Donnerstagabend im Halbfinale Daniel Kolodziej (LK 9, TuS Ferndorf) mit 6:3 und 6:4 ausschaltete. Im Endspiel am späten Samstagnachmittag trifft er entweder auf den topgesetzten Emil Gmel (LK 3, TC Rot-Weiß Schwerte) oder Frederik Ebener (LK 9) vom benachbarten TC Ludwigseck.

Bei den Herren 50 hinterließ der an Nummer eins gesetzte Markus Pfaff (DR 235, TC Herborn) bis dato einen exzellenten Eindruck. Im Halbfinale ließ er bei seinem 6:0, 6:3-Sieg dem Altenseelbacher Rekordsieger Marco Lück (6 Titel) nicht den Hauch einer Chance. Im Finale muss sich Pfaff mit Sascha Schellenberg (LK 6, TC Siegen) messen, der bei seinen beiden Spielen ebenso noch keinen satz abgeben musste.

Und auch in der Herren 40-Konkurrenz strebt Pfaff (LK 6) nach Höheren. Am späten Donnerstagabend warf er Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel) mit 2:6, 7:5 und 10:4 aus dem Turnier und steht jetzt auch in dieser Altersklasse im Endspiel, wo er sich der an PÜosition zwei gesetzte Pfaff mit Tom Köhler (LK 7, VfL Kirchen) – gesetzt an Position drei – messen muss. Köhler behauptete sich in seinem Halbfinale knapp mit 6:7, 6:4 und 10:3 gegen den topgesetzten Martin Voß (LK 6, TV Rosenthal). Im hochklassig besetzten Mixed-Turnier konnte das topgesetzte hessische Duo Linus Klahold und Anna Pracht (beide LK 9 und TC Haiger) das erste Finalticket buchen durch einen 6:3, 6:2-Sieg gegen Michael Mengel und Eva-Elena Diehl (LK 14, TV Altenseelbach).

Turnierdirektor Thorsten Seiler zog vor den letzten beiden Spieltagen ein sehr erfreuliches Zwischenfazit: „Es macht viel Spaß bisher. Wir mussten nur am Dienstagabend nach einem Wolkenbruch ein paar Spiele in die Neunkirchener Tennishalle verlegen. Die Helfer geben alle 104 Prozent. Und auch die Teilnehmer sind flexibel, so dass man Lösungen finden kann. Dadurch entsteht ein freundschaftliches und harmonisches Miteinander. Es ist anstrengend, aber es funktioniert so gut wegen der engen Zusammenarbeit mit dem TV Eiserfeld. Ohne Eiserfeld wären wir verloren.“ Auf der Schränke finden ebenso zahlreiche Matches statt.

Der eintrittsfreie Finalsamstag wird in Altenseelbach an der Breitelbachstraße mit den ersten Spielen um 8 Uhr eröffnet. Für jede Menge kulinarische Angebote wird natürlich gesorgt. Der Eintritt ist natürlich erneut frei. Nach dem letzten Match und der Siegerehrung, findet unmittelbar im Anschluss die Players-Night im Clubheim statt.

Text und Fotos: Thorsten Wroben

