Infoabend am 27.08.2024: bschool Allenbach – Die bilinguale Grundschule in Siegen-Wittgenstein – Bilingual und begeistert!

(wS/bs) Hilchenbach 20.08.2024 | Am 27.08.2024 Infoabend in der bschool um 19:30 Uhr

In der bschool Allenbach findet am Dienstag, 27.08.2024 ein Informationsabend für interessierte Eltern statt, deren Kinder im Schuljahr 2025/26 eingeschult werden. Wir stellen das Konzept der Schule vor, zeigen unsere Räumlichkeiten und beantworten alle Ihre Fragen.

Beginn: 19:30 Uhr | Ort: Stift-Keppel-Weg 16, 57271 Hilchenbach

Bitte anmelden über 02733/891105 oder info@bschool-allenbach.de