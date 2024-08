Jutta Speidel veredelt das Kulturprogramm – „Buntes Burbach“ 2024/25 vorgestellt

(wS/ne) Burbach 23.08.2024 | Seit Jahren fiebern die Burbacher Kulturfreundinnen und -freunde dem Ende der Sommerferien entgegen. Traditionell startet nach der Sommerpause das neue Kulturjahr. Passend dazu veröffentlicht das Kulturbüro Burbach die Broschüre „Buntes Burbach“, die die komplette Spielzeit abbildet. Druckfrisch liegt nun das Kulturprogramm 2024/25 vor. Neben den Veranstaltungen, die Burbachs Kulturbeauftragte Katrin Mehlich für die kommenden Monate zusammengesellt hat, beinhaltet das Heft einmal mehr auch das komplette Angebot des Heimhof-Theaters sowie des Förderkreises „Alte Schule“ im Heimatverein Holzhausen und der Musikschule Burbach. Darüber hinaus sind auch die beiden größten wiederkehrenden Feste der Gemeinde, das Vogteifest und der Weihnachtsmarkt, zu finden. Insgesamt werden über 40 Veranstaltungen von August 2024 bis Mai 2025 vorgestellt.

„Ich bin immer wieder beeindruckt, wie es unsere Kulturschaffenden Jahr für Jahr bewerkstelligen, ein so abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammenzustellen. Für die Gemeinde ist ein derartiges Angebot ein Glücksfall. Unser kommunales Engagement im Kulturbereich trägt somit nachhaltig süße Früchte, die alle Burbacherinnen und Burbacher alljährlich ernten dürfen“, sagt Bürgermeister Christoph Ewers. „,Kunst ist das Fenster, durch das der Mensch seine höhere Fähigkeit erkennt‘, stellte einst der italienische Maler Giovanni Segantini fest. Sie ist also eine Quelle der Inspiration für eine Gesellschaft, Großes schaffen und leisten zu können. Das können wir gerade in Zeiten großer Umbrüche gut gebrauchen.“

Mit dem Einzug in die Römer-Passage verfügt das Kulturbüro seit nunmehr zwei Jahren über adäquate Räumlichkeiten. Das macht sich auch im Programm bemerkbar. Die Römergalerie bildet einen neuen Schwerpunkt im Angebot der Einrichtung. „Die Ausstellungen haben sich sehr gut entwickelt. Zuletzt durften wir annähernd 100 Besucherinnen und Besucher bei einer Vernissage begrüßen. Die Burbacherinnen und Burbacher, aber auch Gäste aus dem Umland, nehmen dieses Angebot sehr gut an“, freut sich Katrin Mehlich.

Fünf zumeist lokale Künstlerinnen und Künstler werden ihre Werke in der aktuellen Spielzeit zeigen. Den Anfang macht der Neunkirchener Ingo Schulze-Schnabl mit seiner „Lokaltermin“ betitelten Präsentation seiner naturinspirierten Tryptichen (23.08. bis 15.09.2024). Anne Freudenberger folgt zum wiederholten Male der Einladung des Kulturbüros und stellt unter dem Namen „guck mal bilder“ eine Auswahl ihrer Bilder und Collagen vor (27.09. bis 18.10.2024). Die freie Journalistin, Autorin und Künstlerin Ramona Eibach schafft anschließend „Berührungspunkte“ mittels Malerei, Skulptur und Poesie (25.10. bis 15.11.2024). Zum Jahresende nimmt der Holzhausener Simon Werner die Gäste der Römergalerie in seiner Fotoausstellung mit

auf eine „Bilderreise durchs Burbacher Land“ (22.11. bis 20.12.2024). Im Frühjahr dürfen sich Kulturinteressierte dann auf die Bilderausstellung „Wie ein Chamäleon“ der Burbacherin Mere Langenbach freuen (21.03. bis 11.04.2025).

Ein „Experiment“ wagt das Kulturbüro in dieser Saison mit dem Kulturcafé. „Zum Vortrag von Dr. Marlies Obier über Johann Wolfgang von Goethe laden wir erstmals auf den Ollern der Alten Vogtei ein“, macht Katrin Mehlich auf einen neuen Veranstaltungsort aufmerksam (15.09.2024). Für ihre Vorträge zu Erich Kästner (06.10.2024) und Franz Kafka (10.11.2024) bewegt sich die Veranstaltungsreihe auf gewohntem Terrain: in der Alten Schule Niederdresselndorf. Auf Einladung des Heimatvereins Holzhausen hat Dr. Marlies Obier außerdem die Ausstellung „Elisabeth Mann Borgese und Rachel Carson – Kämpferinnen für den Schutz der Meere und des Wassers“ in der Alten Schule Holzhausen konzipiert (01.09. bis 15.09.2024). Apropos Holzhausen. Die Veranstaltungen des Förderkreises „Alte Schule“ haben sich als fester Bestandteil der Burbacher Kulturszene etabliert. Zum Auftakt der Saison laden die Heimatfreunde zum Swing- und

Dixieland-Konzert der Beselicher Basis Street Band an der Grillhütte ein (31.08.2024).

Weiter geht es mit dem Hartmut Sperl Jazz Trio und Judith Adarkwah im Gemeindehaus Holzhausen (05.10.2024), bevor das Neunkirchener Frauenensemble Encantada, bekannt durch den WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“, in der Ev. Kirchen Holzhausen auftritt (01.12.2024). Mit dem Figurentheater Con Cuore gibt es im nächsten Jahr mit „Ritter Rost“ ein zauberhaftes Kinderangebot im Gemeindehaus (15.02.2025). Als nächstes lockt Opus 4 mit einem Repertoire „von Gershwin bis Bach“ (22.05.2025), und auch Comedian Tobias Beitzel macht im Mai Station im Hickengrund (genauer Termin und Ort werden noch bekannt gegeben).

Fest im Kulturkalender eingetragen ist der jährliche Auftritt von Daubs Melanie im Heimhof-Theater (16.11.2024). Diesmal nimmt sich das Alte Ego von Katrin Mehlich in ihrem Programm „Siegen jubelt: Viva Siegen!“ des Jubiläums ihrer Heimatstadt an. Die „Siegener Kabarettqueen“ (Siegener Zeitung) lässt 800 Jahre Stadtgeschichte hierbei auf ihre ganz eigene (humorvolle) Weise Revue passieren. Begleitet wird sie von Jörg Fuhrländer am Klavier. Fast ein halbes Jahr später tritt an gleicher Stelle mit Jutta Speidel eine weitere starke Frau und Persönlichkeit auf. Die bekannte Schauspielerin hat sich in den vergangenen 20 Jahren auch einen Namen als Autorin gemacht. Im Heimhof-Theater liest sie aus ihrem jüngsten Roman „Amarillys“

(05.04.2025). „Es ist für kleine Bühnen und Kultureinrichtungen gar nicht mehr so einfach, so renommierte Künstlerinnen und Künstler zu engagieren. Daher freuen wir uns sehr, dass wir Jutta Speidel für einen Auftritt in Würgendorf gewinnen konnten. Ihre authentische Ausstrahlung und unprätentiöse Art wird beim Burbacher Publikum sicher Eindruck hinterlassen“, ist sich Katrin Mehlich sicher.

An das jüngere Publikum hat das Kulturbüro selbstverständlich ebenfalls wieder gedacht. Mit Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen ist das Kindetheater in der Vorweihnachtszeit wieder gesetzt. Die Knax- Klub-Veranstaltung „Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär“ vom Wittener Kinder- und Jugendtheater im Heimhof-Theater (15.12.2024) ist im Ticket-Shop schon jetzt „der Renner“, verrät Katrin Mehlich. Im Frühjahr inszeniert ebenfalls das Wittener Kinder- und Jugendtheater außerdem Otfried Preußlers Klassiker „Das kleine Gespenst“ (02.03.205). Auch für diese Knax-Klub-Veranstaltung hat der Vorverkauf bereits begonnen.

Die Siegerlandhütte gehört für Wanderfans aus der Region zu den beliebtesten Reisezielen. Zuletzt hatte sich die Siegener Verwaltungsspitze im Jubiläumsjahr auf den Weg gemacht, die 2710 Meter zur „Bergheimat

aller Siegerländer Alpenfreunde“ zu erklimmen. Dieter Freigang hat die Hütte und die spektakuläre Naturkulisse des Öztals bereits vor vielen Jahren fotografisch festgehalten. In seiner Retro-Diashow im Heimhof-Theater teilt er seine Eindrücke von einst durch den nostalgisch-charmanten Schleier seines Dia-Projektors (19.01.2025).

Für Klassik-Freunde gibt es einmal mehr einen ganz besonderen Leckerbissen in Form des Römerkonzerts, präsentiert von der Musikschule Burbach. Aufgrund des vergleichsweise späten Termins (28.09.2024) ist der Auftritt der Philharmonie Südwestfalen gar nicht erst als Open-Air-Veranstaltung angesetzt. Mit dem Programm „Vier Jahreszeiten“ geht es diesmal – wetterunabhängig – direkt in die Evangelische Kirche auf dem Römer in Burbach. Das Gotteshaus wird dabei nicht zum ersten Mal zum Konzertsaal mit sakralem Ambiente, dass der musikalischen Darbietung einen angemessenen Rahmen bietet.

Das gesamte Kulturprogramm „Buntes Burbach“ zur Spielzeit 2024/25 liegt nun an vielen Stellen, z.B. im Rathaus, im Kulturbüro und der Alten Vogtei, aus oder kann als PDF-Datei auf der Homepage der Gemeinde Burbach heruntergeladen werden.