Nach Bränden in Siegen: Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

(wS/ots) Siegen 12.08.2024 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (10.08.2024) hat es in Siegen gleich mehrere Brände gegeben. Zwischen 21:40 Uhr und 00:20 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu vier Einsätzen alarmiert worden.

Im Sieghütter Hauptweg brannten der Sicherungskasten einer Laterne und ein Mülleimer. In der Bismarckstraße wurde ein Roller in Brand gesetzt. Hier griff das Feuer auf einen PKW über. In der Herrenwiese stand Altpapier in Flammen. Durch den Brand wurde zudem ein Tor sowie ein Vordach beschädigt.

Der Polizei gelang es, im Rahmen der Fahndung einen 27-jährigen Tatverdächtigen anzutreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Siegen gebracht.

Mittlerweile wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

