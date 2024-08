„O happy day“ – GOSPELCHOR-PROJEKT startet am 02. September – Sängerinnen und Sänger, Solisten und Instrumentalisten gesucht

(wS/me) Siegen – Mudersbach 14.08.2024 | „O happy day“ ist die Überschrift zu einem kurzen, aber intensiven Gospel-Chor-Projekt, das am Dienstag, 03.09.2024 um 18:00 Uhr mit einem Info-Abend startet. Er findet danach immer dienstags ab 17:45 Uhr statt im Pfarrheim der Kirche St. Matthias in Niederschelderhütte bei Mudersbach, Am Wald 6. Zum Projekt, das mit einem Gospel-Gottesdienst am Samstag, 26.10.2024 ebenfalls in St. Matthias mit anschließender Gospel- Party endet, lädt der Kirchenchor St. Matthias mit seinem „Ensemble Schöne Töne“ herzlich ein. Die musikalische Leitung hat Matthias Merzhäuser.

Auf dem Programm stehen unter anderem Klassiker wie das schon erwähnte „O happy day“, oder „This little light of mine“ in spannenden Arrangements, aber auch Teile aus der legendären „Gospel Mass“ von Robert Ray. In diesem Zusammenhang sind auch Solisten und Instrumentalisten herzlich willkommen, sich am Projekt zu beteiligen und einzubringen. Dazu gibt Matthias Merzhäuser, langjähriger Leiter diverser Pop-Jazz- und Gospelchöre i Siegerland gerne weitere Informationen und Auskünfte per eMail unter MM@Merzi.de oder telefonisch unter 0171 / 42 336 21. Weitere Informationen über dieses und andere Chorprojekte sind auch auf seiner Facebook-Präsenz unter dem Account „Matthias G. Merzhäuser“ zu finden.