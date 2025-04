Motorradunfall im Industriegebiet Schameder – Rettungshubschrauber „Christoph 25“ im Einsatz

(wS/red) Erndtebrück 04.04.2025 | Zu einem der ersten Motorradunfälle der neuen Saison kam es am Donnerstagabend ( 03.04.2025) im Industriegebiet unterhalb des Flugplatzes Schameder. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei verlor der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Die Maschine verlor nach dem Unfall Öl und Kraftstoff, die von der Feuerwehr abgestreut werden mussten, um eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Der Verletzte wurde zunächst vom Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versorgt. Auch ein Notarzt des Siegener Rettungshubschraubers „Christoph 25“ war vor Ort. Nach der Erstversorgung konnte der Fahrer jedoch ohne Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hubschrauber trat daraufhin seinen Rückflug in der Dunkelheit an.

Laut Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unklar.

Fotos: wirSiegen.de

