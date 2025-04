Gasleitung beschädigt – Feuerwehreinsatz in Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 03.04.2025 | Am Donnerstagmorgen kam es gegen 9:45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Hermann-Löns-Straße in Dreis-Tiefenbach. Bei Baggerarbeiten im Rahmen von Glasfaserverlegearbeiten wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, was zum Austritt von Gas führte.

Die Feuerwehr Netphen wurde umgehend unter dem Alarmstichwort „ABC-Gas – außerhalb Gebäude“ alarmiert und rückte mit entsprechenden Kräften zur Einsatzstelle aus. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte das Gebiet weiträumig ab, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen.

Bereits kurz nach Eintreffen der Feuerwehr traf auch ein Team der Firma Westnetz ein, das die beschädigte Leitung zügig abdichten konnte. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes aller Beteiligten konnte der Gasaustritt rasch gestoppt und der Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden.

Verletzt wurde niemand.

Fotos: Nico Eggers

