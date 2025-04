Kreuztal im Blick, die Menschen im Herzen: Arne Fries kandidiert für das Bürgermeisteramt

(wS/cdu) Kreuztal 04.04.2025 | CDU Kreuztal nominiert Arne Fries als Bürgermeisterkandidaten – Mit Erfahrung, frischen Ideen und einem starken Team in die Zukunft

Die CDU Kreuztal hat Arne Fries als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert.

Der 53-jährige Verwaltungsfachmann aus Freudenberg bringt nicht nur umfassende Erfahrung aus über drei Jahrzehnten in der kommunalen Verwaltung mit, sondern teilt auch die Werte und Stärken, die Kreuztal ausmachen: ein starkes Miteinander, eine lebendige Sport- und Kulturszene und ein familienfreundliches Umfeld.

„Kreuztal steht für Zusammenhalt, Engagement und Tatkraft – und genau das bringe ich mit“, sagt Fries. „Ob in der Vereinsarbeit, im Sport oder im Ehrenamt – wer unsere Region kennt, weiß, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Als Bürgermeister möchte ich genau dieses Potenzial nutzen und Kreuztal sicher und stark in die Zukunft führen.“

Genau der richtige für diese Zeit

In herausfordernden Zeiten braucht es einen Bürgermeister, der Verwaltung kann, Menschen verbindet und entschlossen handelt. Als Beigeordneter der Stadt Siegen verantwortet Fries die Bereiche Ordnung & Sicherheit, Kultur, Sport und Bürgerdienste – Themen, die auch in Kreuztal von zentraler Bedeutung sind.

„Mit Arne Fries gewinnen wir einen Kandidaten, der Verwaltung nicht nur kennt, sondern sie gestalten kann“, sagt Marion Kleis, Stadtverbandsvorsitzende der CDU Kreuztal. „Er bringt das Wissen und die Erfahrung mit, um unsere Stadt sicher, wirtschaftlich stark und lebenswert zu halten.“

Stadtverband Kreuztal

Fries verfügt zudem über eine starke wirtschaftliche Expertise: Als ehemaliger Leiter des Amtes für Bauen und Wohnen sowie des Amtes für Schule und Bildung auf Kreisebene hat er bewiesen, dass er kluge Lösungen für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Infrastruktur umsetzen kann.

„Kreuztal braucht Arbeitsplätze, stabile Unternehmen, eine moderne Infrastruktur und ein starkes Ehrenamt – ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Stadt weiterhin wächst und gedeiht“, betont Fries.

Ein starkes Team für eine starke Stadt

Unterstützt wird Fries von einem vielfältigen und engagierten CDU-Team, das Kreuztal in seiner ganzen Breite repräsentiert: Junge und Erfahrene, Frauen und Männer, Handwerker und Akademiker, Selbstständige und Angestellte. „Wir haben ein starkes Team aus allen Lebensbereichen – genau wie Kreuztal selbst“, sagt Philipp Krause, CDU-Fraktionsvorsitzender. „Unsere Stadt braucht frische Ideen, aber auch Verlässlichkeit – und unser Team vereint beides.“

„Wir wollen zeigen, dass Politik nicht nur von etablierten Strukturen lebt, sondern auch von frischen Ideen und neuen Gesichtern“, so Philipp Krause.

Die CDU Kreuztal setzt mit der Nominierung von Arne Fries auf eine Kombination aus Erfahrung, Aufbruch und einem bürgernahen Politikstil. „Unser Ziel ist es, Kreuztal mit einem starken Team, klaren Visionen und einem offenen Ohr für die Menschen gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Fries, der betont: „Ich möchte Bürgermeister für alle Kreuztaler sein und biete allen Parteien schon jetzt eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle Kreuztals an.“

Mit Kompetenz, Engagement und einem motivierten Team geht die CDU Kreuztal zuversichtlich in den Wahlkampf – für ein Kreuztal, das seine Stärken bewahrt und mutig in die Zukunft blickt.

Arne Fries: „Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen und Monaten mit den Kreuztalerinnen und Kreuztalern ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam eine zukunftsorientierte Vision für unsere Stadt zu gestalten.“

Warum Arne Fries?

Kreuztal braucht Erfahrung – und frischen Schwung!

Kreuztal ist eine Stadt mit großem Potenzial. Starke Unternehmen, engagierte Vereine, ein aktives Miteinander – das macht unsere Stadt aus! Damit Kreuztal weiterhin wirtschaftlich erfolgreich, lebenswert und sicher bleibt, braucht es eine kompetente und vorausschauende Führung.

Erfahrung, die zählt – für eine starke Zukunft:

Als Verwaltungsprofi mit über 30 Jahren Erfahrung weiß ich, wie Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Infrastruktur erfolgreich gesteuert werden. Ich möchte Arbeitsplätze sichern, ansässige Unternehmen stärken und neue Impulse setzen, damit Kreuztal wirtschaftlich gut aufgestellt bleibt.

Wandel gestalten, ohne Bewährtes aufzugeben:

Unsere Stadt braucht Stabilität, aber auch den Mut zur Veränderung. Ich stehe für eine moderne Verwaltung, die effizient arbeitet, neue Technologien nutzt und bürokratische Hürden abbaut – für einen starken Wirtschaftsstandort und einen leistungsfähigen Bürgerservice.

Sport, Kultur & Familie – Kreuztals Herzstück:

Kreuztal ist eine aktive Stadt mit starken Vereinen und gelebtem Ehrenamt. Als Triathlet Vereins- und Familienmensch weiß ich, wie wichtig Sport- und Kulturangebote für unsere Gemeinschaft sind. Ich werde mich für beste Bedingungen für Sportler, Kulturschaffende und Familien einsetzen!

Sicherheit & Ordnung – für ein gutes Miteinander:

Eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen, braucht klare Strukturen. Ich stehe für eine verlässliche und bürgernahe Verwaltung, die Herausforderungen entschlossen angeht und sich für ein sicheres Kreuztal einsetzt.

Führungs- und Verwaltungserfahrung – für ein effizientes und wertschätzendes Arbeitsklima:

Ich sehe den einzelnen Menschen genauso wie die Gemeinschaft – mit all ihren Bedürfnissen, Sorgen und Chancen. Meine Erfahrung in Verwaltung und Führung dient einem Ziel: dem Wohl und der Entwicklung Kreuztals – mit einem modernen, wertschätzenden Führungsstil, der auf Dialog, Transparenz und Zusammenarbeit setzt.

Fotos: CDU

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!