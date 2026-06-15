Fische fangen in der Asdorf – BUND lädt zu Veranstaltung in Kirchen-Wehbach ein

(wS/si) Siegen 15.06.2026 | Den Asdorfer Bach naturnah und familienfreundlich erleben – das ermöglicht eine Veranstaltung der BUND Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein in Kooperation mit dem BUND-Altenkirchen am Samstag, 20. Juni, um 9 Uhr. Gemeinsam werden Fische und Kleinlebewesen im Kiesbett bestimmt und beobachtet. Die Exkursion dauert rund drei Stunden, die Teilnahme ist kostenfrei.

Gummistiefel und – wenn möglich – Kescher und Lupen sollten mitgebracht werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz Bachstraße in Kirchen-Wehbach (über die Koblenzer-Olper-Straße, an der ersten Asdorfbrücke aus Richtung Kirchen links) oder um 8:15 Uhr für Fahrgemeinschaften am hinteren Parkplatz der Siegerlandhalle.

Unter sachkundiger Leitung gewährt eine Elektrobefischung Einblick in den Artbestand der Äschen- und Forellenregion. Bei der Elektrobefischung werden Fische durch ein kontrolliertes elektrisches Feld im Wasser kurzzeitig bewegungsunfähig gemacht. Sie wird zum schonenden Einfangen von Fischen genutzt. Mit Geschick kann auch der eine oder andere Fisch selbst im Kescher gefangen werden, um ihn dann nach der kurzen Betäubung wieder in sein Element zu entlassen.

Im Kiesbett werden außerdem mithilfe von Lupen Kleinlebewesen bestimmt, die Rückschlüsse auf die Wasserqualität ermöglichen. Das Erlebnis am und im Bach wird abgerundet durch die Vorstellung eines Gewässersteckbriefes, der über die ökologische Wasserqualität Auskunft geben kann.

Als Leitungen werden Manfred Fetthauer (ARGE Nister) und Jürgen Lichte (BUND Altenkirchen) dabei sein. Rückfragen können telefonisch an Bärbel Gelling gerichtet werden, unter 0271 332177 oder 0176 343784.