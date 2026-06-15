Menschen auf dem letzten Weg begleiten: Caritasverband und Hospizhilfe Siegen suchen neue Ehrenamtliche

(wS/ca) Siegen 15.06.2026 | In Kooperation mit der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe Siegen e.V. bietet die Koordinationsstelle für ambulante Hospizarbeit des Caritasverbandes in Südwestfalen ab September 2026 einen neuen Befähigungskurs zur Qualifizierung in der ehrenamtlichen Sterbebegleitung an. Interessierte können sich noch bis zum 15. Juli 2026 anmelden.

Ehrenamtliche Mitarbeitende sind eine wichtige Säule der ambulanten Hospizarbeit. Sie begleiten sterbende Menschen zu Hause, im Krankenhaus und im Pflegeheim. Für alle, die sich in diesem Bereich engagieren möchten, bieten die beiden Kooperationspartner nun einen umfassenden Ausbildungskurs an.

Der erste Teil der Ausbildung beginnt mit einem Blockseminar am Freitag, den 25. September, und Samstag, den 26. September 2026. Es folgen zwei weitere Blockseminare am 23./24. Oktober sowie am 20./21. November 2026. Anschließend wird die Ausbildung an Dienstagabenden jeweils von 17:30 bis 20:00 Uhr fortgesetzt. Ergänzt wird der Kurs durch Hospitationen in geeigneten Einrichtungen. Am Ende der Ausbildung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat.

Die Ausbildung umfasst einen Grund- und Aufbaukurs. Im ersten Teil steht die Auseinandersetzung mit den eigenen Verlusten im Vordergrund. Im weiteren Verlauf werden vielfältige Kenntnisse über die Bedürfnisse und das seelische Erleben schwerstkranker und sterbender Menschen vermittelt. Weitere Themen sind unter anderem die Kommunikation mit Schwerstkranken und Angehörigen, die Begleitung bei Demenz, Informationen zu palliativmedizinischen, pflegerischen und spirituellen Aspekten, Erfahrungsberichte aus Bestattung, Seelsorge und Ehrenamt sowie der hilfreiche Umgang mit Trauernden.

Geleitet wird der Ausbildungskurs von den Koordinatorinnen für ambulante Hospizarbeit beim Caritasverband in Südwestfalen. Zu speziellen Themen werden externe Referenten eingeladen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nach der Ausbildung bei lebensbedrohlich erkrankten und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich im Trauercafé, bei Trauerwanderungen oder in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zu engagieren. Nach der Ausbildung treffen sich die Ehrenamtlichen regelmäßig zu Gruppentreffen, Fortbildungen und Fallbesprechungen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die regelmäßige Teilnahme an den Ausbildungstreffen sowie die Bereitschaft, sich in der Gruppe mit der eigenen Biographie auseinanderzusetzen. Nach der Ausbildung sollten die Ehrenamtlichen mindestens einmal in der Woche für einige Stunden für eine Begleitung zur Verfügung stehen. Vor der Aufnahme in den Kurs findet ein Kennenlern-Gespräch statt.

Ansprechpartnerinnen sind die Koordinatorinnen Maria Ermes-Soleymani und Christina Mertens. Interessierte erreichen die Koordinationsstelle telefonisch unter 0160 99 49 40 56 oder per E-Mail an koordination-hospizarbeit@caritas-suedwestfalen.de. Weitere Informationen gibt es unter www.hospizhilfe-siegen.de und www.caritas-suedwestfalen.de.