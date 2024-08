Open Air Kino Siegen – Start in die fünfte Woche

(wS/so) Siegen 11.08.2024 | Nachdem das vierte Open-Air-Kinowochenende endlich das Wetter hatte, was es verdiente und das Publikum nicht lange auf sich warten ließ, startet das Freiluftkino in seine vorletzte Runde … und das bei tollen Wetterprognosen.

Den Anfang macht am Mittwoch (14.8) der Nachholtermin von „Barbie“. Die wundervolle selbstironische Komödie um die Kultfigur Barbie, war der Sommerhit des Jahres 2023 und kommt nun auch auf die Brunnenwiese des Oberen Schlosses.

Die Veranstalter freuen sich schon darauf viele Besucher im Barbie & Ken Outfit begrüßen zu dürfen.

Am Donnerstag (15.8.) begleitet das Publikum Jella Haase als „Chantal im Märchenland“. Als Spin-Off der erfolgreichen „Fack ju Göhte“ Reihe, war diese Komödie der bisher mit Abstand erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres und wo lässt sich ein Märchenfilm nicht schöner genießen als an einem echten Schloss. Passend dazu laden die Veranstalter alle, die in einem Prinzen oder Prinzessinnen Kostüm zum Film kommen auf eine ordentliche Portion Popcorn ein.

Am Freitag (16.8.) wird es dann historisch im Open-Air-Kino. Unter dem Titel „800 Jahre Siegen – Stadtgeschichte in Film und Bild“ gehen die Besucher auf eine Zeitreise durch Siegen. Beginnend mit den Filmaufnahmen zur 700-Jahrfeier vor 100 Jahren, werden weitere Dokumentationen (in korrekter zeitlicher Reihenfolge) gezeigt, in denen man in Erinnerungen schwelgend sehen kann, was sich alles in Siegen verändert, oder aber eben nicht verändert hat. Ein Highlight dabei wird auf jeden Fall der Skandalfilm „Siegen – Notizen einer Stadt“ sein, bei dem seinerzeit Siegen ordentlich Federn lassen musste.

Am Samstag (17.8.) steht dann auf der Brunnenwiese garantiert alles Kopf, wenn mit „Alles steht Kopf 2“ der wohl erfolgreichste Film des Jahres in den Startlöchern steht. Auf bewährt urkomische weise erhalten wir in diesem Disney-Animationsfilm einen Einblick in die komplizierte Welt des Kopfes eines Teenagers an der Grenze zur Pubertät. Ein grenzenloser Spaß für die „ganze“ Familie.

Den Abschluss der Open-Air-Kinowoche macht am Sonntag (18.8.) der Arthouse-Film „Poor Things“ dessen bildgewaltige Inszenierung ihn schon jetzt zu einem Klassiker hat werden lassen. Und hierum geht es in dem Film: Eine junge Frau namens Bella Baxter wird von dem unkonventionellen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter zurück ins Leben gebracht. Unter Führung des brillanten Wissenschaftlers begibt sich Bella auf eine Reise zu sich selbst, immer auf der Suche nach der Lebenserfahrung, die ihr bisher fehlt. Sie trifft dabei unter anderem auf Duncan Wedderburn, einen Anwalt, der ihr die Welt jenseits der Wissenschaft zeigt und mit ihr ein wildes Abenteuer über mehrere Kontinente hinweg erlebt.

Bei Radio Siegen gibt es täglich Karten für die exklusive Radio Siegen Lounge zu gewinnen, während die Volksbank sonntags alle ihre Kunden am Voba-Kinotag mit einem kostenlosen Snack bedient.

Weitere Infos und Tickets für alle Kinovorstellungen gibt es unter www.siegener-openairkino.de oder auch direkt an der Abendkasse. Anders als in vorherigen Jahren bekommen Inhaber von VVK-Karten gegenüber den Gästen, die ihre Tickets an der Abendkasse kaufen, einen kleinen zeitlichen Vorsprung von 10 Minuten. So können sich diese schon frühzeitig vor Filmbeginn die besten Sitzplätze sichern.