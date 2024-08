(wS/hml) Siegen 31.08.2024 | In der Matinée in St. Joseph, Weidenauer Straße, Siegen erklingen am 8. September im Anschluss an die Messe ab ca. 10:45 Uhr Orgelwerke zum 14. Deutschen Orgeltag zu 4 Händen und Füßen.

DKM Helga Maria Lange und Wilfried Gerds (Dortmund) spielen Werke von Johann Christian Heinrich Rinck, Gustav Adolf Merkel, Edward Grieg, John Philip Sousa und Denis Bédard. Der Eintritt ist frei.

Orgelmatinée mit 4 Händen und Füßen am 8. September

.

