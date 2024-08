SEVEN SUMMITS SIEGEN – Siegens sportliche Sommerhighlight zum vierten Mal

(wS/anl) Siegen 21.08.2024 | Am 24. August Siegen wird Siegen wieder zur großen Outdoor-Arena und die grünste Großstadt Deutschlands hat mit diesem Event tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. SEVEN SUMMITS SIEGEN fand Juni 2021 in einer kleinen „Pandemiepause“, als fast alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt wurden, mit 300 Aktiven erstmals statt. Die Idee kam an, laufend und wandern alleine oder in Kleingruppen die Stadt zu erkunden und die Begeisterung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war groß. In den folgenden Jahren wurden Konzepte und Angebote erweitert, die Teilnehmerzahlen und die öffentliche Aufmerksamkeit gingen steil nach oben. Neben dem Traillauf und der Classic-Wanderung über 25 km und rund 800 Höhenmetern, kam 2023 erstmals die SEVEN SUMMITS SIEGEN XL-Variante dazu. 300 Freunde des Langstreckenwanderns gingen über 50 km mit rund 1.200 Höhenmetern an den Start. In diesem Jahr wird es im Rahmen der Siegener 800 Jahr-Feierlichkeiten erstmals (in Deutschland) einen Stadtmarathon mit über 1.000 Höhenmetern geben.

SEVEN SUMMITS SIEGEN ist eine Stadtbesichtigung der besonderen Art. Die Topgraphie Siegens macht diese außergewöhne Tour durch die Wälder und über die Straßen der Universitätsstadt möglich. Und Siegens Sportkalender wurde um eine Attraktion erweitert. Das kommt in der Region gut an, gleichzeitig bietet SEVEN SUMMITS SIEGEN einen touristischen Wert und stellt der überregionalen Lauf- und Wanderszene die Vielfalt einer Großstadt im Grünen vor.

Weitere Informationen zum Ablauf und zur Strecke: www.seven-summits-siegen.de