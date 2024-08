Siegener Titelgesicht gesucht – Casting für Cover-Shooting gestartet

(wS/si) Siegen 13.08.2024 | Zum 800. Geburtstag der Stadt Siegen erhält die Krönchenstadt ein ganz besonderes Geschenk: Erstmals in der Geschichte können sich Siegenerinnen und Siegener als Titelgesicht des Top Magazin Siegen- Wittgenstein bewerben und ein Cover-Shooting mit Fotograf Sascha Hüttenhain in seinem StudioZWO in Siegen-Gosenbach gewinnen. Das Styling für das Titelbild übernehmen das Modehaus Schulze und Make-up-Artist Anne-Lina Wienen.

Seit Anfang vergangenen Jahres beschäftigt sich das Team der Stadtmarketing Siegen GmbH um Geschäftsführerin Katja Teixeira mit der Frage: Was sind Siegens Stärken und wie lässt sich daraus eine Stadtmarke zum Leben erwecken. „Unser Bestreben ist es, eine nachhaltige Stadtmarke für Siegen zu entwickeln, die eine starke Wirkung nach innen wie auch nach außen hat“, erläutert Katja Teixeira. „Das Casting-Projekt des Top Magazin passt deshalb perfekt in unsere Strategie, da es die persönliche Beziehung der Menschen zu Siegen in den Vordergrund stellt.“

Premiere in der Region

Die Idee zur Kooperation bei der Cover-Star-Suche festigte sich durch einen Workshop im Mai 2024, zu dem das Stadtmarketing Siegen zusammen mit der Stadtmanufaktur aus Hamburg im Rahmen des Marken- Entwicklungsprozesses lokale Medienvertreter eingeladen hatten, um gemeinsam Kommunikationsmaßnahmen und Ziele zu erarbeiten. Als einer von über 30 eigenständigen Lizenz-Standorten mit bundesweit einheitlichem Titelmotiv erscheint das Top Magazin Siegen Wittgenstein seit

Ende 2006 viermal im Jahr. Für die Winterausgabe 2024 beantragte Verlegerin Melanie Heider im Vorfeld eine Sondergenehmigung. „In jedem Top Magazin steckt 100 Prozent Region. Deshalb freuen wir uns sehr, die starke Identifikation mit unserer Heimat anlässlich des Stadtjubiläums „800 Jahre Siegen“ nun erstmals auch mit einem Siegener Titelgesicht krönen zu dürfen“, freut sich die Herausgeberin.

Öffentliches Voting im Oktober

Bewerben können sich alle Personen zwischen 18 und 99+ Jahren. Einzige Voraussetzung: Die Stadt Siegen ist als Geburtsort oder Wohnsitz im Personalausweis eingetragen. Aus allen bis zum 06. September 2024 eingegangenen Anmeldungen wählt eine insgesamt sechsköpfige Fachjury die „top 30“-Kandidaten aus, die zum Live-Casting mit Probefoto am 29. September 2024 ins „SI VIEW“ nach Siegen eingeladen werden.

Im Oktober (09.-24.10.2024) ist dann die Öffentlichkeit gefragt: Nach Bekanntgabe der „top 3“- Finalisten entscheidet die Anzahl der Likes unter den über Instagram und Facebook veröffentlichten Fotos, wer der „Cover Star Winter 2024“ wird. Unter allen Teilnehmenden des Castings und Votings werden zudem Gutscheine des Mode-Partners Modehaus Schulze verlost.

Bewerbungen sind bis zum 6. September 2024 über das Online-Formular mit einem natürlichen Foto und einem kurzen Motivationsschreiben möglich: www.top-magazin-siegen.de/coverstar