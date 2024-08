Sonderbriefmarke „800 Jahre Stadt Siegen“: Autogrammstunde mit Designer Marcus Chwalczyk und besondere Sammlerobjekte

(wS/wl) Siegen 16.08.2024 | Das Jubiläum „800 Jahre Stadt Siegen“ wird vom 30. August bis zum 1. September 2024 im Rahmen eines Stadtfests gefeiert, zu dem die Stadt Siegen als Veranstalter mit über 200.000 Besuchern rechnet. Aus diesem Anlass wird am 31. August und am 1. September auch ein Event-Team der Deutschen Post Philatelie jeweils von 11 bis 18 Uhr anwesend sein und einen Sonderstempel mitbringen, der perfekt zum ebenfalls erhältlichen Sonderpostwertzeichen „800 Jahre Stadt Siegen“ passt. Diese Sonderbriefmarke, die am 4. April 2024 erschienen ist, ist in den Siegerländer Postfilialen bereits ausverkauft.

Am 31. August wird auch Marcus Chwalczyk, der Entwerfer der offiziellen Sonderbriefmarke „800 Jahre Stadt Siegen“, anwesend sein. Er wird von 14 bis 15 Uhr während einer Autogrammstunde die ihm vorgelegten Belege signieren, die mit „seiner“ Siegen-Briefmarke frankiert sind. Das Event-Team wird in dem Zelt zu finden sein, in dem sich auch die Stadt Siegen den Festbesuchern präsentiert. Standort ist der neue Bürgerpark „Herrengarten“, der am 30. August 2024 zu Beginn des Stadtfests eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben wird.

Hier werden auch die Briefmarkenfreunde Netphen mehrere Schmuckumschläge, zwei Plusbriefe Individuell und einen Bogen mit 20 verschiedenen Briefmarken Individuell zum Kauf anbieten. Diese enthalten attraktive Motive aus der Stadt Siegen, die vom Ehrenvorsitzenden Wilfried Lerchstein entworfen wurden. Interessenten, die das Siegener Stadtfest nicht selbst besuchen können, können ihre Bestellungen direkt an ihn richten. Das vollständige Belegprogramm ist unter https://suedwestfalenboerse.de/belegeprogramm/ einsehbar.