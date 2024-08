Tourist Information geschlossen

(wS/si) Siegen 16.08.2024 | Die Tourist Information am Kornmarkt 2 in Siegen bleibt heute, am 17. August 2024, aufgrund von Krankheitsfällen leider geschlossen. Ab Montag, dem 19. August 2024, stehen die Mitarbeitenden ab 9 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Zusätzlich möchten wir bereits jetzt auf eine bevorstehende Schließung hinweisen: Am Montag, dem 26. August 2024, sowie am Dienstag, dem 27. August 2024, bleibt die Stadtmarketing Siegen GmbH, einschließlich der Tourist Information, wegen einer innerbetrieblichen Fortbildung geschlossen.

Für dringende Anliegen während der Schließzeiten können Sie sich per E-Mail an hallo@visitsiegen.de wenden.