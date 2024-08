Verkehrsunfall in Lützel: Totalschaden an zwei Fahrzeugen, mehrere Verletzte

(wS/red) Hilchenbach 05.08.2024 | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag in Lützel. Dabei wurden drei Menschen teils schwer verletzt, und es entstand an zwei Pkw jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Am Abzweig der Eisenstraße am Ortsausgang von Lützel kam es zu dem Unfall.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, beabsichtigte eine Frau mit ihrem Suzuki, von der Eisenstraße in Richtung Hilchenbach abzubiegen. Dabei übersah sie den aus der Gegenrichtung herannahenden Mazda, der Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Im Suzuki erlitt die Unfallverursacherin vermutlich schwere Verletzungen. Zur Schwere der Verletzungen des Mannes und eines Kindes im Mazda konnte die Polizei vor Ort noch keine genauen Angaben machen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen aus Erndtebrück und Kreuztal in Siegener Kliniken gebracht. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter der Wache Bad Berleburg leistete den Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Die Löschgruppe Lützel war ebenfalls im Einsatz, um bei der Reinigung der Straße und den Absperrmaßnahmen zu helfen. Außerdem stellten die Kameraden den Brandschutz sicher.

Die Kreuzung blieb im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Spuren- und Beweissicherung über eine Stunde lang voll gesperrt.

