Warum flimmert heiße Luft? Von Fata Morgana und Geisterschiffen: So entstehen die optischen Täuschungen im Sommer

(wS/wo) Kreuztal 13.08.2024 | Auf der Straße oder über dem Grill kann man besonders in den Sommermonaten ein Phänomen beobachten: Die Luft flimmert und die Umgebung erscheint verschwommen. Aber warum ist das eigentlich so?

Viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad bestimmen das Wetter in dieser Woche. Wer an diesen heißen Sommertagen draußen unterwegs ist, kann auf den Straßen ein verblüffendes Phänomen beobachten: Bei besonders hohen Temperaturen flimmert es über dem Asphalt, manchmal verschwimmen sogar Teile der Umgebung oder Straßenabschnitte werden ganz unsichtbar. Auch wer auf sein brutzelndes Grillgut schaut, kann beobachten, dass die Luft über dem heißen Rost flimmert.

Optische Täuschung durch unterschiedlich abgelenktes Licht

Der Grund für diese optische Täuschung ist unterschiedlich warme Luft. Annika Jacob, Meteorologin von WetterOnline, erklärt: „Warme Luft ist dünner, also weniger dicht als kalte Luft.

Wenn sich zum Beispiel im Sommer der Asphalt stark aufheizt, ist auch die Luft direkt über dem Asphalt besonders heiß. Die dünne, warme Luft steigt auf und trifft auf kältere, dichtere Luft über der Straße.

Am Übergang zwischen warmer und kalter Luft werden die Lichtstrahlen nun unterschiedlich abgelenkt, was wir optisch als ‚Flimmern‘ wahrnehmen. Dasselbe Phänomen lässt sich überall dort beobachten, wo warme Luft auf kältere trifft. Das ist neben dem Grill und der Straße zum Beispiel über einer Kerzenflamme oder hinter Flugzeugtriebwerken der Fall.“

Wie von Zauberhand: Schwebender Asphalt und fliegende Schiffe

Manchmal kommt es auch vor, dass Licht von unterschiedlich warmen Luftschichten wie von einem Spiegel abgelenkt wird. Dann entsteht eine sogenannte Fata Morgana – in Deutschland zum Beispiel auf heißen Straßen. Dieses Phänomen nennt man auch „schwebenden Asphalt“. Es sieht dann so aus, als hätte sich auf der Straße eine Pfütze gebildet, in der sich die Umgebung spiegelt. Bei sehr warmen Luftschichten kann es sogar vorkommen, dass weit entfernte Objekte näher erscheinen, als sie tatsächlich sind.

Diese Spiegelungen lassen sich übrigens auch umgekehrt beobachten – zum Beispiel auf dem Meer. Hier befindet sich die kalte Luftschicht unten und die wärmere oben. Dadurch werden die Umgebung und Gegenstände nicht nach unten, sondern nach oben gespiegelt. So kann es aussehen, als ob Schiffe geisterhaft durch die Luft schweben oder Berge wie von Geisterhand mitten im Meer auftauchen und wieder verschwinden.

Wenn im Hochsommer die Straße nass erscheint, ist nicht immer Niederschlag schuld – durch unterschiedlich warme Luftschichten kann auch eine Fata Morgana entstehen. Foto: Shutterstock