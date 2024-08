Was dieses Jahr auf dem Weinfest in Kreuztal geboten wird: Programm, Weinköniginnen und Winzer

(wS/red) Kreuztal 21.08.2024 | Wie wir bereits berichteten steht das 42. Kreuztaler Weinfest vor der Tür und verspricht, auch in diesem Jahr ein Highlight für Weinliebhaber und Genießer aus der Region und darüber hinaus zu werden. Vom 6. bis 8. September 2024 verwandelt sich die Innenstadt rund um den Roten Platz von Kreuztal in eine festliche Meile, auf der Winzer ihre besten Tropfen präsentieren und ein abwechslungsreiches Programm für Unterhaltung sorgt. Besonders stolz sind die Veranstalter darauf, in diesem Jahr wieder hochkarätige Weinhoheiten aus verschiedenen deutschen Weinregionen als Ehrengäste begrüßen zu dürfen.

Baden: Jessica Himmelsbach

Aus der sonnenverwöhnten Region Baden reist Jessica Himmelsbach an, die im Jahr 1995 in Heitersheim geboren wurde. Obwohl sie nicht in einer Winzerfamilie aufgewachsen ist, entdeckte sie im Alter von 21 Jahren während der Weinlese ihre Leidenschaft für den Weinbau. Heute ist sie als Winzerin im Weingut Julius Zotz in Heitersheim tätig und engagiert sich über ihre beruflichen Aufgaben hinaus aktiv im Bund Badischer Landjugend.

Jessica Himmelsbach ist nicht nur in der Weinproduktion versiert, sondern auch in der Vermittlung von Wissen rund um das Thema Wein. Ihr besonderes Anliegen ist es, das Bewusstsein für nachhaltigen Weinbau zu schärfen und die Wertschätzung für den Wein als Kulturgut zu fördern. In ihrer Freizeit liebt sie es, in der Natur zu sein, sei es beim Wandern, Radfahren oder bei abenteuerlichen Aktivitäten wie Gleitschirmfliegen.

Mosel: Marie-Sophie Schwarz

Marie-Sophie Schwarz, geboren am 1. Dezember 1999 in Trier-Ehrang, ist eine weitere prominente Weinkönigin, die das Kreuztaler Weinfest bereichern wird. Sie startete ihre Laufbahn als Weinprinzessin der Ortsgemeinde Klüsserath und hat sich seither als engagierte Botschafterin des Moselweins etabliert. Neben ihrem Amt als Rheinhessische Weinkönigin 2023/2024 hat sie sich auch durch ihre organisatorischen Fähigkeiten und ihre Tätigkeit im örtlichen Musikverein einen Namen gemacht.

Marie-Sophie bringt nicht nur ihre Liebe zum Wein mit nach Kreuztal, sondern auch ihre Erfahrungen aus der Organisation von Weinfesten und Weinproben. Sie ist ein lebendiges Beispiel für die enge Verbindung zwischen Tradition und Moderne in der Weinbranche.

Rheinhessen: Annalena Baum

Annalena Baum, geboren am 10. Oktober 1998, vertritt die Region Rheinhessen als Weinkönigin und wird ebenfalls auf dem Kreuztaler Weinfest zu Gast sein. Nach ihrem Studium der Weinbau & Oenologie an der Hochschule Geisenheim hat sie vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Weingütern gesammelt und ist seit September 2023 als Produktions-Koordinatorin bei der Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei in Eltville tätig.

Annalena steht für die nächste Generation in der Weinbranche, die sowohl traditionelles Wissen als auch moderne Technologien in die Weinproduktion einfließen lässt. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Begeisterung für Wein wird sie sicherlich viele Besucher inspirieren.

Pfalz: Hanna Spies

Auch Hanna Spies aus der Pfalz wird das Weinfest in Kreuztal bereichern. Nach ihren bisherigen Ämtern als Weinprinzessin von Duttweiler und der Südlichen Weinstraße wurde sie zur Pfälzischen Weinkönigin 2023/2024 gewählt. Ihre Erfahrungen als Weinhoheit und ihre tiefe Verbundenheit zur Pfalz machen sie zu einer herausragenden Botschafterin ihrer Region.

Franken: Lisa Lehritter

Lisa Lehritter, die Fränkische Weinkönigin, wird ebenfalls in Kreuztal zu Gast sein. Mit ihrem umfassenden Wissen über die Weinbaubranche und ihrer Leidenschaft für den Frankenwein ist sie auf hunderten von Terminen im Jahr unterwegs, um ihre Region zu vertreten. Ihre Fachkenntnisse und ihr Engagement machen sie zu einer wichtigen Stimme in der deutschen Weinlandschaft.

Hauptbühne im Weindorf: Musik für jeden Geschmack

Freitag, 6. September 2024

17:00 – 18:00 Uhr: Vlurfunk Den Auftakt macht die Band „Vlurfunk“ mit einer mitreißenden Mischung aus Funk, Latin und einer Prise Rock im Bigband-Format. Stücke von Peter Herbolzheimer, Ray Charles und Earth, Wind & Fire gehören zum Repertoire, und auch Rock’n’Roll-Klassiker werden nicht fehlen.

18:00 – 18:20 Uhr: Eröffnung Offizielle Eröffnung des Weinfests mit Ehrengästen und Weinköniginnen.

18:30 – 19:00 Uhr: Vlurfunk Weiter geht es mit mehr musikalischen Highlights von „Vlurfunk“, die für beste Stimmung sorgen.

19:30 – 22:30 Uhr: New Orleens Die Band „New Orleens“ wird das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise nehmen. Mit Hits aus 50 Jahren Musikgeschichte bieten die sieben Musiker eine turbulente Mischung aus Rock und Pop, die für nostalgische Momente und beste Unterhaltung sorgt.



Samstag, 7. September 2024

15:00 – 17:00 Uhr: Sway Finest Country Die Band „Sway“ bringt mit ihrem modernen Country-Sound frischen Wind ins Weindorf. Vier professionelle Musiker garantieren hochkarätiges Entertainment.

17:30 – 19:30 Uhr: The BeatRadicals Die „BeatRadicals“ erzählen die radikale Geschichte der Beat-Musik – von Elvis bis Green Day. In typischem Beat-Outfit rocken sie das Weindorf und sorgen mit Klassikern und eigenen Versionen für ein energiegeladenes Konzert.

20:00 – 22:30 Uhr: Hitsköpfe Mit den „Hitsköpfen“ wird der Abend zu einem echten Schlager- und Partyerlebnis. Die Band interpretiert Kultschlager der 70er, 80er und 90er in einem modernen Gewand und mischt das Ganze mit Deutschrock und Partysongs – Mitsingen und Tanzen garantiert!



Sonntag, 8. September 2024

10:00 – 11:15 Uhr: Open-Air-Gottesdienst Der Sonntag beginnt besinnlich mit einem Open-Air-Gottesdienst auf der Hauptbühne.

11:30 – 13:15 Uhr: Dixiefriends Die „Dixiefriends“ bringen Jazz- und Dixieklänge ins Weindorf und sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

13:45 – 15:15 Uhr: Blasorchester der Stadt Kreuztal Das Blasorchester der Stadt Kreuztal präsentiert ein breit gefächertes Repertoire von traditioneller Blasmusik bis hin zu modernen Arrangements.

15:30 – 19:00 Uhr: Greyhound Die Band „Greyhound“ wird den letzten Festtag mit einer Mischung aus Rock- und Popklassikern beschließen und das Weindorf noch einmal zum Beben bringen.



Bühne unter dem Glasdach: Ein intimes Konzerterlebnis

Freitag, 6. September 2024

18:30 – 22:00 Uhr: Thorsten Eich Thorsten Eich eröffnet die Bühne unter dem Glasdach mit einem Soloauftritt, der das Publikum mit seiner vielseitigen Musik in den Bann ziehen wird.



Samstag, 7. September 2024

16:00 – 18:30 Uhr: Thomas John Der Singer-Songwriter Thomas John sorgt mit einfühlsamen und mitreißenden Songs für die perfekte Nachmittagsstimmung.

19:00 – 22:30 Uhr: Danny & Nicki Danny & Nicki bringen eine abwechslungsreiche Mischung aus Pop, Rock und Schlager auf die Bühne. Ihre harmonischen Duette und mitreißenden Songs machen den Samstagabend zu einem besonderen Erlebnis.



Sonntag, 8. September 2024

14:00 – 18:00 Uhr: Dieter Bielz Zum Abschluss des Weinfests sorgt Dieter Bielz mit seiner Unterhaltungsmusik für eine gemütliche und beschwingte Atmosphäre.



Die Winzer und ihre edlen Tropfen

Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm bietet das Kreuztaler Weinfest 2024 auch eine exzellente Auswahl an Weinen aus verschiedenen deutschen Weinregionen. Mehrere renommierte Weingüter werden vor Ort ihre Weine, Sekte und Traubensäfte präsentieren. Hier ein Überblick über die teilnehmenden Winzer und ihre Spezialitäten:

Weingut Edelberg – Weine und Sekt von der Nahe

Das Weingut Edelberg, gelegen an der malerischen Nahe, ist bekannt für seine erstklassigen Weine und prickelnden Sekte. Die Nahe-Region zeichnet sich durch ihre vielfältigen Böden und ein mildes Klima aus, was den Weinen von Edelberg eine besondere Frische und Mineralität verleiht. Ob Riesling, Grauburgunder oder spritziger Sekt – am Stand des Weinguts Edelberg können die Besucher eine breite Palette hochwertiger Weine genießen.

Website: www.weingut-edelberg.de

Weingut Graf von Weyher – Pfälzer Weine, Sekt und Traubensaft

Das Weingut Graf von Weyher liegt an der Südlichen Weinstraße in der Pfalz, einer der bekanntesten Weinregionen Deutschlands. Die Weine aus dieser Gegend zeichnen sich durch ihre Fruchtigkeit und intensive Aromenvielfalt aus. Am Stand des Weinguts Graf von Weyher können Besucher sowohl klassische Pfälzer Weine als auch erfrischende Sekte und natürlichen Traubensaft verkosten. Die Kombination aus traditionellem Weinbau und moderner Kellertechnik macht die Weine des Guts zu einem echten Genuss.

Website: www.graf-von-weyher.de

Weingut Jonas – Rheingauer Weine

Das Weingut Jonas aus dem Rheingau steht für Weine mit Charakter. Die Rheingau-Region ist berühmt für ihre Rieslinge, die weltweit geschätzt werden. Aber auch Spätburgunder und andere Rebsorten gedeihen hier prächtig. Am Stand des Weinguts Jonas können die Festbesucher sich von der Eleganz und Finesse der Rheingauer Weine überzeugen und die ein oder andere Rarität entdecken.

Website: www.weingut-jonas.de

Weingut Kees-Kieren – Moselwein vom Feinsten

An der Mosel, einer der ältesten Weinregionen Deutschlands, liegt das Weingut Kees-Kieren. Die Moselweine sind weltweit für ihre besondere Leichtigkeit und die feine Säurestruktur bekannt. Das Weingut Kees-Kieren bietet Weine und Sekt an, die die Einzigartigkeit der Mosel-Terroirs widerspiegeln. Ob ein trockener Riesling oder ein edelsüßer Wein – hier finden Weinliebhaber eine große Auswahl an exzellenten Tropfen.

Website: www.kees-kieren.de

Weingut Kopp – Württembergische Weine und mehr

Das Weingut Kopp aus Württemberg bringt die typischen Weine dieser Region nach Kreuztal. Besonders die Rotweine aus Württemberg, wie Trollinger oder Lemberger, sind bekannt für ihre kräftigen Aromen und ihre Harmonie. Aber auch weiße Rebsorten wie Riesling oder Grauburgunder gehören zum Sortiment. Neben Wein bietet das Weingut Kopp auch Sekt und Traubensaft an, die das Angebot abrunden.

Website: www.weinbau-kopp.com

Fazit: Das Kreuztaler Weinfest 2024 wird ein wahres Eldorado für Weinliebhaber. Mit einer vielfältigen Auswahl an Weinen aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten und der Gelegenheit, mit den Winzern ins Gespräch zu kommen, verspricht das Fest ein besonderes Erlebnis für alle Sinne zu werden.

Neue Homepage online

Ab heute ist die wunderschön gestaltete Homepage http://kreuztaler-weinfest.de online!

Dieses Jahr gibt es keinen Gläserkauf mehr!

Im letzten Jahr gab es einige Unstimmigkeiten darüber, dass man ein Weinglas erwerben musste, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Dies sollte dazu beitragen, die Kosten für das Fest zu decken. Leider hat sich dieses Konzept nicht bewährt. Dank großzügiger Unterstützung können die Gäste in diesem Jahr wieder, wie in den früheren Jahren, uneingeschränkt die Vielfalt der Weine aus Pfandgläsern genießen, ohne ein Weinglas kaufen zu müssen.

Das Programmheft zum Kreuztaler Weinfest 2024 ist bereits gedruckt. Wer in Kreuztal unterwegs ist, kann sich gerne ein Exemplar abholen, z. B. bei wirSiegen.de in der Redaktion (Marburger Straße 19, Kreuztal) oder bei der Volksbank, der Sparkasse oder direkt bei der Stadt Kreuztal.

Weitere Infos auf: kreuztaler-weinfest.de