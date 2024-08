Weißtals Kassierer Domenico Ara ausgezeichnet

(wS/tsv) Siegen 13.08.2024 | Der Landessportbund NRW hatte eine Aktion unter dem Motto „Sportehrenamt überrascht“ ausgeschrieben. Bei dieser Aktion können sich Vereine bewerben, um verdiente Ehrenamtler auszuzeichnen. Es werden jeweils 500 Überraschungspakete verlost, die dann einem verdienten Mitglied überreicht werden. Die Vergabe geschieht nach dem „Windhund-Prinzip“, also bekommen die schnellsten den Zuschlag. Fred Schwunk hatte diese Aktion entdeckt und sich sofort nach Freischaltung registriert und war erfolgreich.

Im Vorstand wurde entschieden, dass Domenico Ara diese Auszeichnung beim TSV Weißtal verdient hat, wobei man nicht lange überlegen musste. Somit war es keine Überraschung, dass diese Entscheidung sehr schnell und einstimmig fiel. Domenico, jedem besser als „Meni“ bekannt, steht seit Jahrzehnten bei jedem Heimspiel an der Kasse und kassiert die Eintrittsgelder, und das bei Wind und Wetter. Stets verpasst er aufgrund seiner Aufgabe

einen Großteil der ersten Halbzeit, ehe er sich dann zu seinen Freunden hinter die Bande stellt und die Mannschaften anfeuert. Meni ist die erste Person des Vereins, die man beim Betreten der Henneberg-Arena antrifft. Stets gut gelaunt und freundlich verkauft er dann gewissenhaft die Eintrittskarten. Zudem ist er seit vielen Jahren als zweiter Kassierer Mitglied des Vorstands. Es gibt im Verein wahrscheinlich kein Mitglied, dass sich über einen solch langen Zeitraum in einer solchen Gewissenhaftigkeit einbringt. Ein Vorzeige-Ehrenamtler eben!

Die Auszeichnung erhielt „Meni“ in der Halbzeitpause des ersten Heimspiels der Saison, natürlich nachdem er zuvor, wie es sich für ihn gehört, die zahlenden Zuschauer „abkassiert“ hatte. „Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit möchten wir uns bei Meni bedanken. Sein jahrzehntelanger Einsatz ist alles andere als selbstverständlich und kann ganr nicht hoch genug gelobt werden. Gleichzeitig geht unser Dank auch an Fred Schwunk, dem die Aktion des LSB aufgefallen ist und der sich dann um die weiteren Schritte gekümmert hat.“, so der Zweite Vorsitzende Carsten Schmidt. Dass Domenico Ara die Auszeichnung dann sichtlich gerührt entgegennahm, hat die TSV – Familie sehr gefreut. Sie sagt: „Vielen Dank, lieber Meni!“

Weißtals Kassierer Domenico Ara ausgezeichnet – Foto: Verein

