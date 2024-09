20 Auszubildende freuen sich über bestandene Pflegeausbildung am Klinikum Siegen

(wS/ks) Siegen 24.09.2024 | Sieben Absolventen qualifizieren sich für Weiterbildungsstipendium

„Let the games begin“ – Unter diesem Motto fand in Anlehnung an die Olympischen Spiele nun die Examensfeier am Klinikum Siegen statt. 20 Auszubildende des Kurses „G2021 Oktober“ durften sich hierbei über die bestandene Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann freuen. Sieben der Absolventen erhielten sogar aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Leistungen die Chance auf ein Weiterbildungsstipendium. Entsprechend stolz zeigten sich bei der Examensfeier Geschäftsführer Ingo Fölsing und Pflegedirektor Armin Heck, die in ihren Gratulationsreden beide die außergewöhnlichen Leistungen der frisch Examinierten hervorhoben. „Wir sind sehr stolz auf die tolle Entwicklung, welche unsere Auszubildenden im Laufe der letzten drei Jahre durchlaufen haben. Gemeinsam sind wir ein erfolgreiches Team“, betonte Armin Heck.

Neben der Geschäftsführung und Pflegedirektion des Klinikums, ließen es sich auch die Zentralen Praxisanleiterinnen Vera Haandrikman und Ann-Christin Gräf sowie Antonio Kreuz, Personalreferent für Auszubildende, nicht nehmen den Auszubildenden persönlich zu gratulieren. Seitens des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen (BiGS) waren zudem Institutsleiter und Geschäftsführer Frank Brinkschröder und der zuständige Kursleiter Jörg Schneider im Klinikum vor Ort und sprachen ebenfalls ihre herzlichen Glückwünsche aus.

Passend zum Motto „Let the games begin“, hatte sich das Organisationteam der Feier allerlei Anspielungen auf die Olympischen Spiele überlegt. So durften neben einem Einlauf der Moderatoren auf Skiern auch Goldmedaillen für die Absolventen nicht fehlen. Musikalisch untermalten Titel wie „One Moment in Time“ oder „We are the Champions“ live am Piano gespielt die Feier.

Wir gratulieren ganz herzlich: Leoni Elgert, Anna-Lena Gnacke, Meliha Buket Gül, Ali Amir Hayek, Zahira Ann Hayek, Madida Heßmann, Vivian Holzapfel, Lynn Charleen Jerusel, Julian Kiß, Isabell Madeleine Kloß, Lena Koch, Luise Helene Kuhn, Lara Montabon, Jule Müller-Späth, Johann Pensin, Anna Maria Remmel, Lourien Salhab, Karina Trautmann, Tom Vetter, Ida Mathilde Wickler.