Ausbildungsmesse SüdSiegerland e.V. spendet 5.000 Euro für Nachhilfe-Projekt im Café Mosaik in Burbach

(wS/bu) Burbach 09.09.2024 | Seit Dezember 2022 unterstützt der Verein „Fit fürs Leben“ das Nachhilfeprojekt im Café Mosaik in Burbach. In diesem Jahr sicherte eine Spende des Vereins „Ausbildungsmesse SüdSiegerland“ e.V. diese besondere Projektarbeit, bei dem Flüchtlingskinder und -jugendliche ehrenamtlich Nachhilfe erhalten. 5.000 Euro hatte der Verein zu Jahresbeginn für das Programm gespendet. Damit sind die Honorare der zumeist

jugendlichen „Lehrkräfte“ noch bis Jahresende gesichert, erklären Olaf Häusig und Stefan Klaas, 1. Vorsitzender und Kassenwart von Fit fürs Leben. Nun überzeugten sich einige Vorstandsmitglieder des Ausbildungsmesse-Vereins davon, dass das Geld gut angelegt ist.

Thematisch ähnelten sich die beiden Vereine, stellte David Harris, Ausbildungsleiter der Hess Group in Burbach, fest. Der Hersteller von Betonsteinmaschinen und -anlagen gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Ausbildungsmesse SüdSiegerland. Beide Vereine wollen junge Menschen auf ihrem schulischen bzw. beruflichen Weg fördern und unterstützen. Die spezielle Förderung geflüchteter Kinder und Jugendlicher beim Spracherwerb sei darüber hinaus elementar wichtig, damit die gesamtgesellschaftliche Herkulesaufgabe der Integration gelinge. Auch Messeorganisatorin Stephanie Schmidt, Burbachs Wirtschaftsförderer Christian Feigs und Boris Edelmann als Vertreter der Gemeinde Neunkirchen lobten das Nachhilfeprojekt. Olaf Häusig und Stefan Klaas reichten die „Blumen“ sogleich an Susanne und Werner Riderer weiter, die die ehrenamtlich Mitarbeitenden im Café Mosaik (ehemals Sprachcafé) vertraten. Sie hätten die Einrichtung in den vergangenen Jahren zu einer echten Institution und Anlaufstelle für geflüchtete Menschen etabliert. Susanne Riderer organisiert u.a. den Einsatz der Nachhilfekräfte.

Aktuell engagieren sich neun Jugendliche in der Nachhilfearbeit. Ida (16) und Luisa (16) sind seit Anfang an dabei. „Es ist schön zu sehen, wenn die Kinder, die konzentriert mitarbeiten, Fortschritte machen und in relativ kurzer Zeit schon verhältnismäßig gut Deutsch sprechen“, so Ida, die selbst das Berufskolleg Technik besucht. Wie sie die Sprache vermittle, wollte Stephanie Schmidt wissen: „Mit Händen, Füßen und Bilderbüchern“, kam prompt die Antwort. Tim-Jonas ist erst seit drei Monaten dabei. Er habe nach dem spürbaren Rechtsruck in der Gesellschaft ein Projekt gesucht, bei dem er diesem entgegenwirken könne, beschrieb der 18-Jährige, der im Oktober mit seinem Studium beginnt, seine Motivation. Emma (17) ergänzte: „Es ist schön, die Menschen bei der Integration zu begleiten.“

„Es braucht noch mehr junge Menschen wie diese vier, die sich engagieren. Wir freuen uns über jede und jeden, die und der mithelfen möchte“, laden Olaf Häusig und Stefan Klaas zur Mitarbeit ein. Das wirklich etwas bewirkt werden könne, bewiesen die Rückmeldungen aus den Schulen, sagte Susanne Riderer. Dort würden die Erfolge in Form verbesserter Deutschkenntnisse erkannt und dem Café Mosaik bestätigt. Das zeige, dass die Spende gut eingesetzt werde, freuten sich David Harris und Stephanie Schmidt.



