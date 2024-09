Beim Siegener Altstadtfest: Vokale Power von neun Chören

(wS/hgm) Siegen 16.09.2024 | War das ein tolles Klangerlebnis!

Neun Chöre traten im Rahmen des Siegener Altstadtfestes in der Siegener Altstadt auf. Wenn auch nicht die großen Massen kamen: Das Kirchenschiff war immer relativ gut besetzt.

Gemischter Chor „Treue“ Salchendorf (Chorleiterin: Anush Mkrchyan) Frauenchor „Einigkeit“ Herzhausen 1983 (Chorleiter: Michael Blume) Chorgemeinschaft Eichen-Bockenbach „Noten-Cockteil“ (Chorleiterin: Anush Mkrchyan) Da Chor Dahlbruch (Chorleiterin: Sandra Klein) Ensemble voicebox (Chorleiterin: Marina Müller-Schneider) MGV „Frohsinn“ Werthenbach (Chorleiter: Dominik Schönauer) Akzente Siegen (Chorleiter: Michael Blume) Klangwerk e. V. (Chorleiter: Gerrit Schwan) GV „Einigkeit Herzhausen (Chorleiter: Moritz Schönauer)

Alle teilnehmenden Chöre präsentierten innerhalb ihrer jeweils 30minütigen Auftritte eine bunte Palette ihres gesanglichen Könnens. Und das ist sehr beachtlich! Die Chorarbeit im Siegerland geht jedenfalls weiter – auch wenn in der Vergangenheit einige Chöre aufgelöst werden mussten.

Drei der neun Chöre wurden von wirSiegen besucht: GC „Treue“ Salchendorf, Frauenchor „Einigkeit“ Herzhausen sowie Chorgemeinschaft Eichen-Bockenbach.

Anush Mkrchyan dirigierte wieder mit viel Power und Elan. Sie ist eine phantastische Dirigentin, die die von ihr dirigierten Chöre zu Höchstleistungen anspornt – was man dann auch hört. Sie ist darüber hinaus eine Sopranistin von Format.

Doch auch alle die anderen Chorleiter haben ihre Qualitäten, die sie in ihre Dirigate wirksam integrieren. Natürlich sind die Klangbilder der Chöre stark unterschiedlich und auch die Mentalitäten der Sängerinnen und Sänger spielen jeweils eine Rolle. Jedenfalls kann die Siegerländer- und Wittgensteiner Region stolz auf ihre Chöre sein. Und wie heißt es so schön: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder!

Fotos: Hans-Gerhard Maiwald

