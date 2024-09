Bremer Stadtmusikanten – eine mehrsprachige Erzählung in der Stadtbibliothek Siegen

(wS/si) Siegen 10.09.2024 | Am Dienstag, den 17. September 2024, findet um 16.00 Uhr in der Stadtbibliothek Siegen im Rahmen der Interkulturellen Tage eine mehrsprachige Märchenerzählung über die Bremer Stadtmusikanten statt.

Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten ist auf der ganzen Welt bekannt und in viele Sprachen übersetzt worden. Der „Europäische Tag der Sprachen“ am 26. September wird zum Anlass genommen, um dieses Märchen mehrsprachig (in sechs Sprachen) theatralisch aufzuführen. Alle kleinen und großen Märchenliebhaber sind eingeladen und dürfen sich auf eine Märchenerzählung der etwas anderen Art freuen!