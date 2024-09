Faszinierende Stadtführungen: Spannende Einblicke in Siegens Vergangenheit – Stadtführungen der Extraklasse

(wS/si) Siegen 19.09.2024 | Historische Stadtführungen in Siegen: Erleben Sie die Vergangenheit hautnah!

Entdecken Sie die spannende Geschichte Siegens durch drei einzigartige Führungen:

Sonntag, 29. September, 14:30 Uhr : Schauspielführung „Von Liebesleid und Mordgeschichten“

: Schauspielführung „Von Liebesleid und Mordgeschichten“ Sonntag, 6. Oktober, 14:30 Uhr : „Rund ums Krönchen“

: „Rund ums Krönchen“ Sonntag, 6. Oktober, 14:30 Uhr: „Altes Handwerk – Flotte Sprüche“

Anmeldungen erforderlich! Tauchen Sie ein in die Geschichte und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz.

Sonntag, 29. September ab 14.30 Uhr Schauspielführung ,,Von Liebesleid und Mordgeschichten“

Für Sonntag, den 29. September, 14.30 Uhr, lädt das Stadtmarketing Siegen wieder zur Schauspielführung „Von Liebesleid und Mordgeschichten“ ein.

Treffpunkt für die ca. 75-minütige Führung ist der Innenhof des Oberen Schlosses. Siegen im Jahr 1637 – Peter Paul Rubens hat soeben seinen 60. Geburtstag gefeiert, aber der 30jährige Krieg lastet schwer auf der Stadt. Wer kam in den Hexenturm und wohin ging es danach? „Spiesses Elsche“ hat es erfahren, kann aber nicht mehr selber berichten. Zog Fürst Johann Moritz wirklich mit 80 schwedischen Soldaten in Siegen ein und was geschah dabei mit dem Hausmädchen Maria? Und gab es wirklich „Katholische Ratten“ in der Stadt? Wenn auch Sie an dieser Zeitreise teilnehmen wollen, dann melden Sie sich an unter:

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw 10 € / K (6-14 J) 5 € ) und eine Anmeldung unter: Stadtmarketing Siegen GmbH, Tel. (0271) 303-82822 oder unter E-Mail: kn@visitsiegen.de bis Freitag, 27.09.2024, 16.00 Uhr unbedingt erforderlich.

„Rund ums Krönchen“ am Sonntag, 06. Oktober 2024 um 14.30 Uhr

Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet das Stadtmarketing Siegen den Klassiker „Rund ums Krönchen“an. Der informative und spannende Stadtspaziergang, beginnt am Oberen Schloss und beleuchtet zunächst die Geschichte desselben, als auch den Werdegang der Fürsten von Nassau-Oranien bzw. Nassau-Siegen.

Anschließend führt der Weg bergab zu Nikolaikirche und Rathaus, bietet erstaunliche Einblicke in die noch vorhandene Altstadt und geht weiter über Unteres Schloss bis zur Martinikirche, dem ältesten Gebäude in der Stadtgeschichte.

Übrigens: Auch die sonst fest verschlossene Gruft des Fürsten Johann Moritz ist Bestandteil des Rundgangs und kann bei dieser Gelegenheit in aller Ruhe besichtigt werden.

Anmeldungen für dieses kostenpflichtige Angebot (10 € pro Erw / 5 € pro K) sind ab sofort möglich unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303 82822. Anmeldeschluss ist Freitag, der 04.10.24 bis 16.00 Uhr

„Altes Handwerk – Flotte Sprüche“ ein amüsanter Rundgang durch Siegens Altstadt am Sonntag, den 06.10.24 ab 14.30 Uhr

„Spruth, das ist ein Färber,

Göbel ist ein Gerber,

der Reusch wohnt in einem anderen Haus –

und Du bist raus !“ (Siegerländer Kinderreim)

Auf dem Weg durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt ist das Leben vergangener Zeit auch heute noch spürbar, denn viele alte Handwerksberufe haben ihre Spuren in unserem Sprachverlauf hinterlassen. Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt:

Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben und wieso rief man:“ Herein, wenn’s kein Schneider ?“ Was bedeutet es „auf den Hund gekommen zu sein“ ? Oder hatte der Bader vielleicht einen Zahn zuviel gezogen, wenn er die Herren „Über den Löffel balbierte“ ?

Und warum trieb sich der Henker im Winter nachts hinter den Häusern herum ?

Das und noch viel mehr erfahren Sie am Sonntag, den 06.10.24 ab 14.30 Uhr, Treffpunkt Brunnen auf dem Marktplatz / Oberstadt,wenn Stadtführerin Ingrid Heinz alte Zeiten wieder lebendig werden lässt.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 12,00 € / K (6-14): 6,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303- 82822 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 04.09.24 / 16 Uhr

