Fördern und Fordern: Erfolgsrezept der E. Klein Elektroanlagen GmbH bei der Ausbildung

(wS/ek) Kreuztal 19.09.2024 | Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks Das Prinzip fördern und fordern

Die E. Klein Elektroanlagen GmbH und Co. KG aus Kreuztal-Eichen, ein Betrieb mit langer Tradition, ist für den Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks 2024 in der Kategorie „Ehrenpreis“ nominiert worden. Unter der Leitung von Michael Greis, der seit 2014 als Geschäftsführer tätig ist und unterstützt von Stefan Korstian, Prokurist und Betriebsleiter, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und setzt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Förderung des handwerklichen Nachwuchses.

Die Nominierung wurde von Fabian Bräutigam, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HwK) Südwestfalen, Rüdiger Schnüttgen, Referent für Berufliche Bildung der HwK Südwestfalen, Harald Görnig, Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd sowie Tanja Kruppa- Middeke von der Signal Iduna überreicht.

Ausbildung bei E. Klein bedeutet individuelle Förderung

Die E. Klein Elektroanlagen GmbH beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter, darunter neun Auszubildende sowie ein Umschüler. Seit 1999 hat der Betrieb, der 1976 von Erhard Klein gegründet wurde, insgesamt 72 junge Menschen erfolgreich ausgebildet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der individuellen Förderung jedes einzelnen Auszubildenden. „Die, die den Kopf nach oben strecken, wollen wir fördern und fordern. Dabei aber nicht allein lassen in der Ausbildung, sondern im Team betreuen und, wenn nötig, intensive Hilfestellung anbieten. So ergibt sich eine Win-Win- Situation für beide Seiten. Unser starkes Team unterstützt jeden Auszubildenden bei seiner Entwicklung und zählt auf Sie“, betont Geschäftsführer Greis.

Um die Auszubildenden besonders früh zu fördern, übernehmen sie beispielsweise ab dem dritten Ausbildungsjahr eigene Projektarbeiten. Diese werden in Absprache mit den Kunden geplant und gemeinsam mit den Projektleitern umgesetzt. Dabei erlangen junge Talente nicht nur praktische Fertigkeiten, sondern auch wertvolle Erfahrungen im Projektmanagement.

Integration und Chance für alle

Der Betrieb legt besonderen Wert auf die Vielfalt und Integration. Durch enge Kooperationen mit Schulen in Kreuztal werden regelmäßig Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler angeboten. Studienabbrecher erhalten ebenso wie Geflüchtete eine Chance. So wird ein 31-jähriger Flüchtling aus dem Irak, der zunächst als Helfer tätig war, ab Oktober 2024 eine Umschulung beginnen. Ein anderer Geflüchteter aus dem Iran, der im August 2024 seine Ausbildung als Elektroniker begonnen hat, bringt bereits ein in seinem Heimatland abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik mit.

Die E. Klein Elektroanlagen GmbH zeichnet sich durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege aus. Das erleichtert nicht nur den Arbeitsalltag, sondern stärkt auch den Zusammenhalt im Team. Eine Besonderheit: Der eigene Werkstattbereich wird gleichzeitig als Lehrwerkstatt genutzt. Wenn sich herausstellt, dass Auszubildende besondere Unterstützung benötigen oder für die Zwischen- oder Abschlussprüfung fit gemacht werden müssen, findet je nach Bedarf vor Ort zusätzlicher technischer Unterricht an Samstagen statt. Dieser Einsatz wird am Ende mit überdurchschnittlich guten Prüfungsergebnissen der Auszubildenden belohnt.

Die Nominierung selbst ist bereits mit einem Preisgeld von 500 Euro, gestiftet von der Ikk classic, dotiert. Bei der feierlichen Preisverleihung am 27. September 2024 im Jagdschloss Herdringen entscheidet sich, ob daraus die Siegprämie von 2.000 Euro wird.