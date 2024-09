Frau nach Angriff verstorben – Mordkommission und Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln

(wS/be) Berlin 01.09.2024 | Polizeimeldung vom 31.08.2024 | In der vergangenen Nacht haben die 6. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Friedrichsfelde übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Polizeikräfte gegen 22.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Dolgenseestraße alarmiert und entdeckten im Hausflur eine lebensgefährlich verletzte Frau. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten die 28-Jährige unter Reanimation in ein Krankenhaus, in dem sie kurz darauf verstarb. Gegen 23.30 Uhr nahmen Einsatzkräfte an der Hauptstraße Ecke Schlichtallee einen 45 Jahre alten Mann, der die 28-Jährige zuvor mit einem Messer angegriffen haben soll, fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen zu dem Geschehen, den Hintergründen und zur Beziehung der beiden zueinander dauern an.

Symbolfoto